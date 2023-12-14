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Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisizleştirildi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Utku Şimşek  | 14.12.2023 - Güncelleme : 14.12.2023
Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisizleştirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.

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