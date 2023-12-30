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MSB, Genelkurmay, Kuvvet komutanlıkları ve MSÜ 190 memur ile 39 uzman yardımcısı alacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 190 memur ile 39 uzman yardımcısı alacak.

Fırat Taşdemir  | 30.12.2023 - Güncelleme : 30.12.2023
MSB, Genelkurmay, Kuvvet komutanlıkları ve MSÜ 190 memur ile 39 uzman yardımcısı alacak

Ankara

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, memurluk ve uzman yardımcılığı için başvurular 31 Ocak'a kadar MSB'nin internet sitesi üzerinden yapılabilecek.

Başvuru şartları, aranan nitelikler ve atamaya ilişkin bilgiler, Bakanlığın internet sitesinde yer alacak.

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