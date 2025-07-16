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Ekonomi

Süresi 2026'nın ilk yarısında dolacak dampinge karşı önlemler ilan edildi

Ticaret Bakanlığı, 2026'nın ilk yarısında süresi dolacak dampinge karşı önlemleri belirledi.

Hülya Ömür Uylaş  | 16.07.2025 - Güncelleme : 16.07.2025
Süresi 2026'nın ilk yarısında dolacak dampinge karşı önlemler ilan edildi

Ankara

Bakanlıkça hazırlanan "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Buna göre, Çin, Hindistan ve Malezya menşeli polyester düz ipliğe ilişkin önlemler 9 Ocak 2026, Çin, Güney Kore, Malezya, Tayland ve Tayvan menşeli sentetik filament iplikten dokunmuş mensucata (giyim için olanlar) ilişkin önlemler 28 Ocak 2026, Çin, Endonezya, Malezya, Tayland, Vietnam menşeli poliesterden tekstüre ipliklerle ilgili önlemler 3 Şubat 2026'da sona erecek.

Çin menşeli gıda maddelerini öğütücülere, karıştırıcılara ve meyve veya sebze preslerine mahsus bıçak ve kesici ağızlara ilişkin tedbirler 24 Mart 2026, Çin menşeli bazı kapı kilitlerine ilişkin önlemler 27 Mart 2026, Çin ve Vietnam menşeli polietilen ve polipropilenden mamul şerit veya benzerlerinden dokunmuş mensucata (yalnız dokuma brandalar) ilişkin tedbirler 6 Mayıs 2026'da bitecek.

Malezya menşeli vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve iplere ilişkin önlemler 12 Mayıs 2026, Çin menşeli aksesuarları hariç 13 kilogram ve altındaki kaynak makinelerine ilişkin önlemler 22 Mayıs 2026, Çin menşeli çapa makineleri ile dokumaya elverişli suni ve sentetik liflerden metrekare ağırlığı 150 gramı geçen dokunmamış mensucat, yalnız dokumaya elverişli maddelerden mesnedi bulunan metrekare ağırlığı 150 gramı geçen deri taklitlerine ilişkin önlemler de 28 Mayıs 2026'da sona erecek.

İlgili mevzuat çerçevesinde dampinge karşı kesin önlemler, yürürlüğe girme tarihinden itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kaldırılıyor.

Bu önlemlerin yürürlük sürelerinin bitiminden önce yerli üreticilerin, ilgili üründeki önlemin sona ermesinin dampingin ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması için başvuru hakları bulunuyor.

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