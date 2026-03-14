Ekonomi

İhracatın finansmanında sermaye piyasası araçları da kullanılacak

Ticaret Bakanlığı, bu yıl itibarıyla sermaye piyasası araçlarının da önemli bir ihracat finansmanı aracı olarak kullanılmasına başlanacağını bildirdi.

Seda Tolmaç  | 14.03.2026 - Güncelleme : 14.03.2026
Ankara

Ticaret Bakanlığı, ihracatçıların finansman imkanlarının çeşitlendirilmesine yönelik projelere bir yenisinin daha eklendiğini belirtti.

Bakanlıktan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, ihracatçıların finansman imkanlarının çeşitlendirilmesine yönelik yeni bir projenin hayata geçirildiğine işaret edilerek, bu yıl sermaye piyasası araçlarının da önemli bir ihracat finansmanı aracı olarak kullanılmaya başlanacağı belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu kapsamda, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği işbirliğinde, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF) kurulmasına yönelik çalışmaların tamamlandığı bilgisine yer verilen açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Sermaye Piyasası Kurulunun 4 Mart 2026 tarihli ve 2026/12 sayılı bülteniyle Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Girişim Sermayesi Yatırım Fonunun kuruluşuna onay verilmiştir. Finansal kaynağa ihtiyaç duyan, yüksek potansiyele sahip girişimlere yatırım yapma imkanı sunan fon aracılığıyla, büyüme aşamasındaki şirketlere sermaye desteği sunacak, söz konusu girişim ve şirketlerin büyümesine ve başarılı olmalarına katkıda bulunacağız."

Açıklamada, yeni finansman modeliyle ihracat için potansiyel arz eden girişimlerin finansal olarak desteklenerek ihracatçı sektörlerde yaşanan teknoloji odaklı dönüşümün ve start-up altyapısının geliştirilmesinin hedeflendiği bildirildi.

Sektör rekabetçiliğinin etkin şekilde artırılması amaçlanıyor

Oluşturulacak finansman kaynağıyla, öncelikle otomotiv sektöründe yaşanan köklü değişim sürecinde, ülkenin sektör rekabetçiliğinin etkin şekilde artırılmasının amaçlandığı kaydedilen açıklamada, fonun hedef kitlesine ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Fon kapsamında ihracat potansiyeli yüksek, ithalat bağımlığı bulunan veya ihracatın tamamlayıcısı konumunda olan sektör ve ürün gruplarında faaliyet gösteren girişimler, teknolojik derinliği olan, yüksek katma değer yaratan, patentli ürün geliştirme potansiyeline sahip ya da özgün AR-GE faaliyeti bulunan firmalar, istihdam yaratma potansiyeli olan, karbon ayak izini azaltma gibi sosyal ve çevresel fayda sağlayabilecek kritik projelere odaklanan girişimler hedef kitleyi oluşturacaktır. Bu doğrultuda, otomotiv, mobilite, batarya teknolojileri, enerji depolama, akıllı ulaşım sistemleri, elektrikli araç bileşenleri, otomobil sensör teknolojileri, yazılım tabanlı araç sistemleri, otonom sürüş, malzeme teknolojileri ve sürdürülebilir üretim çözümleri alanlarında faaliyet gösteren girişim şirketleri ile otomotiv sektörüne dolaylı katkı sağlayan ileri imalat, yapay zeka, veri analitiği, yeşil teknoloji ve döngüsel ekonomi uygulamaları geliştiren girişimler öncelikli desteklenecektir."

Açıklamada, GSYF ile ülkenin milli teknoloji hedefleriyle uyumlu ve ihracat odaklı sektörlere yönelik inovatif, yenilikçi şirketlerin uzun vadeli değer kazanımının sağlanması ve sektör ekosisteminin desteklenmesinin amaçlandığı vurgulandı.

