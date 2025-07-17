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Ekonomi

TİGEM 59 safkan Arap koşu tayı satacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 59 safkan Arap koşu tayının satışı için ihale yapacak.

Mert Davut  | 17.07.2025 - Güncelleme : 17.07.2025
TİGEM 59 safkan Arap koşu tayı satacak

Ankara

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 59 baş safkan Arap koşu tayının satış ihalesi, açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.

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İhalede tay başına 75 bin lira geçici teminat alınacak.

İhale, 7 Ağustos saat 13.00'te Bursa'daki Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde İşletme Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak.

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