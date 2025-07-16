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Ekonomi

TOKİ ve Emlak Konut'tan, SPK'ye Başakşehir'deki projeye ilişkin "gayrimenkul sertifikası" başvurusu

TOKİ ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığının (GYO) İstanbul Başakşehir'de TOKİ mülkiyetinde bulunan taşınmazlar üzerinde geliştirilecek yeni konut projesi için gayrimenkul sertifikası ihracına hazırlandığı bildirildi.

Gökçe Karaköse  | 16.07.2025 - Güncelleme : 16.07.2025
TOKİ ve Emlak Konut'tan, SPK'ye Başakşehir'deki projeye ilişkin "gayrimenkul sertifikası" başvurusu

İstanbul

Emlak Konut'tan yapılan açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı TOKİ ile işbirliği protokolünün imzalanmasını takiben TOKİ mülkiyetinde bulunan, Başakşehir'de yer alan taşınmazlar üzerinde geliştirilecek projeye ilişkin gayrimenkul sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) resmi başvuruda bulunulduğu belirtildi.

Emlak Konut tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, projeye ilişkin tüm detayların SPK tarafından onaylanacak izahname setiyle çok yakında kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.

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Açıklamada, halka arz edilecek gayrimenkul sertifikasıyla küçük birikimlerle büyük projelere ortak ve ev sahibi olunabileceğine, dilenirse yatırım yapılabileceğine, gayrimenkul sertifikası modelinin Emlak Konut ve TOKİ'nin sağladığı güvenceyle birlikte yatırımcılar için şeffaf ve güvenilir bir yatırım imkanı sunacağına işaret edilerek, "Amacımız, tasarruf sahiplerine ve yatırımcılarımıza, ister konut edinebilecekleri, isterse proje kapsamındaki gayrimenkullerin değer artışından şeffafça yararlanabilecekleri esnek bir yatırım fırsatı sunmaktır. İzahname Seti'nin SPK onayını müteakip, sürece dair gerekli açıklamalar çok yakında kamuoyunun bilgisine sunulacaktır." ifadesi kullanıldı.

TOKİ ve Emlak Konut'un finans sektörüyle kurduğu işbirliğiyle gayrimenkul yatırımında yeni bir dönemin başladığı belirtilen açıklamada, bankalar ve finans kuruluşlarıyla geliştirilen ortak yapıyla, yatırımcıların ellerindeki tasarruf oranında Başakşehir'de hayata geçirilecek projeye katılabileceği, güvenli bir şekilde yatırım yapabileceği kaydedildi.

Açıklamada, gayrimenkul yatırımının toplumun her kesimine ulaştırılmasının hedeflendiği, detaylarla ilgili bilgiye SPK onaylı İzahname sonrası Emlak Konut'un ve KAP'ın resmi internet adresinden ulaşılabileceği bildirildi.



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