Dolar
40.28
Euro
46.81
Altın
3,317.62
ETH/USDT
3,411.50
BTC/USDT
117,956.00
BIST 100
10,334.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Valisi Davut Gül, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Medya Programı"nda konuşuyor
logo
Gündem

Kütahya'da çıkan orman yangını, köylüler ve orman personeli işbirliğiyle büyümeden söndürüldü

Kütahya'nın Emet ilçesinde yıldırım düşmesi nedeniyle çıkan orman yangını, köylüler ve orman personeli işbirliğiyle müdahale edilerek büyümeden söndürüldü.

Yasin Tunçer, Muharrem Cin  | 17.07.2025 - Güncelleme : 17.07.2025
Kütahya'da çıkan orman yangını, köylüler ve orman personeli işbirliğiyle büyümeden söndürüldü Fotoğraf: Yasin Tunçer/AA

Kütahya

Orman Bölge Müdürlüğüne ait Gültepe Orman Gözetleme Kulesi tarafından Yenice köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktığının bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Köyde ikamet eden orman personeli Yavuz Yiğit'in koordinesinde yangın ihbarı yapılan 10 kilometre mesafedeki Kumlu Gedik mevkisine tankerle giden köylüler, tırmık ve küreklerle yangın çıkan alanın etrafını çevirerek müdahaleye başladı.

Daha sonra olay yerine ulaşan arazözlerin desteğiyle yangın çevreye yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Köylüler ve orman personelinin yangını söndürmek için verdiği mücadele AA muhabiri tarafından görüntülendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile telefonda görüştü
Kütahya'da çıkan orman yangını, köylüler ve orman personeli işbirliğiyle büyümeden söndürüldü
Kızını ve torununu kaybettiği Kartalkaya'daki otel yangınında sorumluların cezalandırılmasını istiyor
İzmir'de günlerdir suları kesik olan mahalle sakinleri kalıcı çözüm bekliyor
Fatih Altaylı hakkında "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan iddianame düzenlendi

Benzer haberler

Kütahya'da çıkan orman yangını, köylüler ve orman personeli işbirliğiyle büyümeden söndürüldü

Kütahya'da çıkan orman yangını, köylüler ve orman personeli işbirliğiyle büyümeden söndürüldü

Tekirdağ'daki orman yangınında ağılları zarar gören besiciler yaşadıklarını anlattı

Ormanlık alanlarda çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor

Yurdun çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınlarına müdahaleler devam ediyor

Yurdun çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınlarına müdahaleler devam ediyor
İtalya'nın Sardinya Adası'nda 20 farklı noktada orman yangını çıktı

İtalya'nın Sardinya Adası'nda 20 farklı noktada orman yangını çıktı
Konya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Konya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet