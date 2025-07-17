Kütahya'da çıkan orman yangını, köylüler ve orman personeli işbirliğiyle büyümeden söndürüldü
Kütahya'nın Emet ilçesinde yıldırım düşmesi nedeniyle çıkan orman yangını, köylüler ve orman personeli işbirliğiyle müdahale edilerek büyümeden söndürüldü.
Kütahya
Orman Bölge Müdürlüğüne ait Gültepe Orman Gözetleme Kulesi tarafından Yenice köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktığının bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.
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Köyde ikamet eden orman personeli Yavuz Yiğit'in koordinesinde yangın ihbarı yapılan 10 kilometre mesafedeki Kumlu Gedik mevkisine tankerle giden köylüler, tırmık ve küreklerle yangın çıkan alanın etrafını çevirerek müdahaleye başladı.
Daha sonra olay yerine ulaşan arazözlerin desteğiyle yangın çevreye yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
Köylüler ve orman personelinin yangını söndürmek için verdiği mücadele AA muhabiri tarafından görüntülendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.