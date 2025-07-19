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MSB, Mukabil Hava Harekatı'na 3 uçakla katıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Romanya hava sahasında icra edilen Mukabil Hava Harekatı'na iki F-16 ve bir KC-135R uçağıyla katıldı.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 19.07.2025 - Güncelleme : 19.07.2025
MSB, Mukabil Hava Harekatı'na 3 uçakla katıldı

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "NATO Müttefik Hava Kuvveti Komutanlığı tarafından artırılmış teyakkuz faaliyetleri kapsamında Romanya hava sahasında icra edilen Mukabil Hava Harekatı'na Fransa, İtalya, Romanya, Yunanistan, NATO AWACS ile birlikte Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 2 adet F-16 ve 1 adet KC-135R uçağıyla katıldık." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda harekata ilişkin görüntülere de yer verildi.

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