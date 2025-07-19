MSB, Mukabil Hava Harekatı'na 3 uçakla katıldı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Romanya hava sahasında icra edilen Mukabil Hava Harekatı'na iki F-16 ve bir KC-135R uçağıyla katıldı.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "NATO Müttefik Hava Kuvveti Komutanlığı tarafından artırılmış teyakkuz faaliyetleri kapsamında Romanya hava sahasında icra edilen Mukabil Hava Harekatı'na Fransa, İtalya, Romanya, Yunanistan, NATO AWACS ile birlikte Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 2 adet F-16 ve 1 adet KC-135R uçağıyla katıldık." ifadesi kullanıldı.
🗓️ 17 Temmuz 2025— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 19, 2025
NATO Müttefik Hava Kuvveti Komutanlığı tarafından Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri kapsamında Romanya hava sahasında icra edilen Mukabil Hava Harekâtı'na;
🇫🇷 Fransa,
🇮🇹 İtalya,
🇷🇴 Romanya,
🇬🇷 Yunanistan,
🛩️ NATO AWACS ile birlikte 🇹🇷 Hava Kuvvetleri… pic.twitter.com/suUo9tboEL
Paylaşımda harekata ilişkin görüntülere de yer verildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı