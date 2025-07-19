Dolar
40.39
Euro
46.93
Altın
3,350.54
ETH/USDT
3,616.70
BTC/USDT
118,860.00
BIST 100
10,366.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan YKS sonuçlarına ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran,"Tüm öğrenci kardeşlerimizin gönüllerindeki üniversite ve bölümlere yerleşmesini temenni ediyor; her birine başarılı, verimli ve güzelliklerle dolu bir üniversite hayatı diliyorum." ifadesini kullandı.

Zafer Fatih Beyaz  | 19.07.2025 - Güncelleme : 19.07.2025
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan YKS sonuçlarına ilişkin paylaşım

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kıymetli öğrencilerimizin büyük emeklerle hazırlandığı YKS'nin bugün açıklanan sonuçları tüm öğrencilerimize, ailelerine hayırlı uğurlu olsun. Tüm öğrenci kardeşlerimizin gönüllerindeki üniversite ve bölümlere yerleşmesini temenni ediyor; her birine başarılı, verimli ve güzelliklerle dolu bir üniversite hayatı diliyorum."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa'da yaşayan gurbetçilerin anavatanlarına gelişleri devam ediyor
MSB, Mukabil Hava Harekatı'na 3 uçakla katıldı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan YKS sonuçlarına ilişkin paylaşım
Dışişleri Bakanlığı: Lahey Grubu Bildirisi hakkındaki iddialar asılsız ve dezenformasyon amaçlı
İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 60'ın altına düştü

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın KKTC'ye gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın KKTC'ye gidecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan YKS sonuçlarına ilişkin paylaşım

2025-YKS sonuçları açıklandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, İsrail'in Suriye'ye saldırılarını kınadı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, İsrail'in Suriye'ye saldırılarını kınadı
İletişim Başkanı Duran: Terörsüz Türkiye hedefi bir dönüşümün parçasıdır

İletişim Başkanı Duran: Terörsüz Türkiye hedefi bir dönüşümün parçasıdır
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türkiye'ye ziyarette bulunacak

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türkiye'ye ziyarette bulunacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet