Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan YKS sonuçlarına ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran,"Tüm öğrenci kardeşlerimizin gönüllerindeki üniversite ve bölümlere yerleşmesini temenni ediyor; her birine başarılı, verimli ve güzelliklerle dolu bir üniversite hayatı diliyorum." ifadesini kullandı.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
Kıymetli öğrencilerimizin büyük emeklerle hazırlandığı YKS’nin bugün açıklanan sonuçları tüm öğrencilerimize, ailelerine hayırlı uğurlu olsun.— Burhanettin Duran (@burhanduran) July 19, 2025
Tüm öğrenci kardeşlerimizin gönüllerindeki üniversite ve bölümlere yerleşmesini temenni ediyor; her birine başarılı, verimli ve…
"Kıymetli öğrencilerimizin büyük emeklerle hazırlandığı YKS'nin bugün açıklanan sonuçları tüm öğrencilerimize, ailelerine hayırlı uğurlu olsun. Tüm öğrenci kardeşlerimizin gönüllerindeki üniversite ve bölümlere yerleşmesini temenni ediyor; her birine başarılı, verimli ve güzelliklerle dolu bir üniversite hayatı diliyorum."
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