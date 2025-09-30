İletişim Başkanı Duran'dan Aksaray'daki trafik kazasında şehit olan 2 jandarma için taziye mesajı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Aksaray'daki trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür ve Jandarma Uzman Çavuş Arif Özdemir için başsağlığı diledi.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:
"Milletimizin başı sağ olsun. Adli bir olaya müdahale ederken görevli bulundukları devriye aracına sivil bir aracın çarpması sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür ve Jandarma Uzman Çavuş Arif Özdemir'e Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve milletimize sabrıcemil niyaz ediyorum. Aziz şehitlerimizin mekanları cennet olsun."
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı