Gündem

İletişim Başkanı Duran: Türkiye, hiçbir ayrım gözetmeden bilgi ve kültürel birikimini Afrika ile paylaşmayı sürdürüyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, Türkiye'nin, hiçbir ayrım, ön yargı ya da dayatma gözetmeden "kazan-kazan" ilkesiyle bilgi, tecrübe ve kültürel birikimini Afrika ile samimiyetle paylaşmayı sürdürdüğünü bildirdi.

Fırat Taşdemir  | 17.10.2025 - Güncelleme : 17.10.2025
İletişim Başkanı Duran: Türkiye, hiçbir ayrım gözetmeden bilgi ve kültürel birikimini Afrika ile paylaşmayı sürdürüyor

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından 5. Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, forumda, Afrika'ya yönelik kardeşlik, eşitlik ve dayanışma temelinde şekillenen Türkiye vizyonunu bir kez daha güçlü şekilde ortaya koyduğunu belirten Duran, şunları kaydetti:

"Türkiye, hiçbir ayrım, ön yargı ya da dayatma gözetmeden 'kazan-kazan' ilkesiyle bilgi, tecrübe ve kültürel birikimini Afrika ile samimiyetle paylaşmayı sürdürüyor. 2005'te ilan edilen 'Afrika Yılı', bugün kalpten kalbe uzanan bir ortaklık hikayesine dönüşmüş durumda. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle, Afrika'nın dört bir yanında gözyaşlarımızın rengi aynı. Bu yaklaşım, Türkiye'nin kıta ile kurduğu ilişkiyi sadece diplomatik, stratejik ortaklık değil, vicdani ve insani bir bağ haline getiriyor. Köklü ilişkilere sahip olduğumuz Afrika'yı uzak bir coğrafya değil, ortak kaderimizin bir parçası olarak görüyoruz. Uluslararası alanda barış, dayanışma ve karşılıklı saygı ekseninde yürüttüğümüz ilişkilerle bu mirası geleceğe taşıyoruz."

