Politika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'nin, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanmasının, bölgesel barışın ve istikrarın tesisine yönelik yürütülen diplomatik çabaların önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 13.10.2025 - Güncelleme : 13.10.2025
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne ilişkin paylaşım

Ankara

Duran, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, uluslararası arenadaki tecrübesini ve liderliğini bir kez daha gösterdiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Gazze'de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin olarak Mısır'da düzenlenen "Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi"ne katılarak liderlerle birlikte Niyet Beyanı'nı imzaladığını anımsatan Duran, "Zirve, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması, bölgesel barışın ve istikrarın tesisine yönelik yürütülen diplomatik çabaların önemli bir dönüm noktası oldu." ifadesini kullandı.

Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, zirvede yaptığı görüşmelerde Türkiye'nin barış, adalet ve insani değerler temelindeki kararlı duruşunu bir kez daha ortaya koyduğunu, kalıcı barışın sağlanması için iki devletli çözümün önemini vurguladığını aktararak, şunları kaydetti:

"Türkiye, başından bu yana Cumhurbaşkanımızın liderliğinde İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımının son bulması, sivillerin korunması ve insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için yoğun bir diplomasi yürütmektedir. Ülkemiz, Gazze'nin yeniden ayağa kalkması, yaraların sarılması, Filistinli kardeşlerimizin huzur ve güven içinde geleceğe bakabilmesi için sorumluluk almayı sürdürecek, mazlumun yanında, adaletin safında ve barışın öncüsü olmaya devam edecektir."

