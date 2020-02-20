İletişim Başkanı Altun: Hanau'daki saldırılar ırkçılığın hangi boyutlara geldiğini tekrar gözler önüne sermiştir
İletişim Başkanı Altun, Almanya'nın Hanau kentindeki aşırı sağcı terör saldırısının Avrupa'da yükselen ırkçılığın, İslam karşıtlığının ve aşırı sağ eğilimlerin hangi boyutlara geldiğini tekrar gözler önüne serdiğini belirtti.
Ankara
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından Hanau saldırısına ilişkin paylaşımda bulundu. Saldırıyı lanetleyen Altun, "Hanau'da gerçekleştirilen saldırılar, Avrupa'da yükselen ırkçılığın, İslam karşıtlığının ve aşırı sağ eğilimlerin hangi boyutlara geldiğini tekrar gözler önüne sermiştir." ifadelerini kullandı.
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Lanetlediği saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileğinde bulunan Altun, şunları kaydetti:
"Avrupa'da maalesef sıklıkla karşılaştığımız ırkçılık temelli bu şiddet sarmalının son bulmasını temenni ediyor, Hanau saldırısına dair soruşturmanın titizlikle gerçekleştirilmesini ve saldırının tüm faillerinin yakalanarak en sert şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.