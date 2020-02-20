Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Almanya'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Almanya'daki aşırı sağcı terör saldırısına ilişkin, "Olayın aydınlatılması için Alman muhataplarımızın gerekli hassasiyeti göstermelerini bekliyor, gelişmeleri yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Almanya'nın Hanau kentinde iki iş yerine düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.
Irkçılık ve terörün tüm insanlığın ortak problemi olduğunu vurgulayan Oktay, "Olayın aydınlatılması için Alman muhataplarımızın gerekli hassasiyeti göstermelerini bekliyor, gelişmeleri yakından takip ediyoruz." açıklamasında bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.