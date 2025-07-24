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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Almanya'da Filistin'e destek gösterisine polis sert müdahalede bulundu

Almanya'nın başkenti Berlin'de polis, İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan ablukası sebebiyle kıtlığın yayıldığı Gazze Şeridi'nde yaşanan insani krizi protesto eden Filistin destekçilerine sert müdahalede bulundu.

Cüneyt Karadağ  | 24.07.2025 - Güncelleme : 25.07.2025
Almanya'da Filistin'e destek gösterisine polis sert müdahalede bulundu

Berlin

Berlin'in tarihi ve turistik merkezlerinden biri olan Charli Checkpoint çevresinde toplanan yüzlerce gösterici, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını ve insani yardım girişini kısıtlayan ablukasını protesto etti.

Göstericiler, Gazze Şeridi'ndeki açlığın sona ermesini talep etti ve Filistin'e destek sloganları attı.

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Gösteride ayrıca "İsrail Gazze'yi açlıktan öldürüyor", "Soykırımı durdurun" ve "Kapıları açın" yazılı pankartlar açıldı.

Yaklaşık 120 polis, 300 kişinin katıldığı gösteride bazı göstericilere yumruk ve tekme attı.

Polisin çok sert müdahalesi nedeniyle göstericilerden bazıları yaralandı.

Polisin sert tutumu, sosyal medyada yoğun eleştiri aldı.

Polis, yaptığı anonsta, göstericilerin eylemlerinin "kamu güvenliği için tehdit" oluşturduğunu belirterek, eyleme katılanlardan derhal bölgeyi terk etmesini istedi.

Yaşanan arbede nedeniyle çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

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