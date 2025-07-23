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Almanya, Türkiye'ye Eurofighter Typhoon savaş uçağının satışına onay verdi

Almanya'nın Türkiye'ye Eurofighter Typhoon savaş uçağının satışıyla ilgili onay verdiği bildirildi.

Cüneyt Karadağ  | 23.07.2025 - Güncelleme : 23.07.2025
Almanya, Türkiye'ye Eurofighter Typhoon savaş uçağının satışına onay verdi

Berlin

Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, Berlin'de yaptığı açıklamada, Almanya Savunma Bakanlığının Türkiye'ye gönderilen mektupla söz konusu onayı verdiğini, Alman hükümetinin bu ihracat desteğini ortaklarıyla yakın koordinasyon içinde sağladığını ifade etti.

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Kornelius, "Alman hükümetinin, sanayiden gelen bir ön talebe olumlu yanıt verdiğini teyit edebilirim. Savunma Bakanlığı da bunu Türk hükümetine iletti." dedi.

Sözcü Kornelius, ayrıca konuyla Başbakan Friedrich Merz’in Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşme yaptığını da doğruladı ancak görüşmenin zamanı ve içeriği konusunda bilgi vermedi.

Avrupa'nın ortak geliştirdiği 4.5 nesil çok maksatlı savaş uçağı Eurofighter Typhoon, İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya'yı da içeren konsorsiyum tarafından üretiliyor.

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