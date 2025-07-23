Almanya, Türkiye'ye Eurofighter Typhoon savaş uçağının satışına onay verdi
Almanya'nın Türkiye'ye Eurofighter Typhoon savaş uçağının satışıyla ilgili onay verdiği bildirildi.
Berlin
Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, Berlin'de yaptığı açıklamada, Almanya Savunma Bakanlığının Türkiye'ye gönderilen mektupla söz konusu onayı verdiğini, Alman hükümetinin bu ihracat desteğini ortaklarıyla yakın koordinasyon içinde sağladığını ifade etti.
- Avrupa'nın gelişmiş savaş uçağı Eurofighter Typhoon çok yönlü kullanımıyla dikkati çekiyor
- Eurofighter alımı Türkiye-AB Savunma iş birliğini nasıl şekillendirecek?
- Türkiye ile Birleşik Krallık arasında "Eurofighter" mutabakat zaptı imzalandı
- Der Spiegel: Alman hükümeti, Türkiye'ye Eurofighter Typhoon teslimatının önünü açtı
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Kornelius, "Alman hükümetinin, sanayiden gelen bir ön talebe olumlu yanıt verdiğini teyit edebilirim. Savunma Bakanlığı da bunu Türk hükümetine iletti." dedi.
Sözcü Kornelius, ayrıca konuyla Başbakan Friedrich Merz’in Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşme yaptığını da doğruladı ancak görüşmenin zamanı ve içeriği konusunda bilgi vermedi.
Avrupa'nın ortak geliştirdiği 4.5 nesil çok maksatlı savaş uçağı Eurofighter Typhoon, İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya'yı da içeren konsorsiyum tarafından üretiliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.