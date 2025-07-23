MSB'den Eskişehir'deki orman şehitleri için taziye mesajı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında hayatını kaybeden 5 orman çalışanı ve 5 AKUT gönüllüsü için başsağlığı mesajı yayımladı.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Orman yangınında şehit olan orman çalışanlarımıza ve AKUT çalışanlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Orman yangınında şehit olan orman çalışanlarımıza ve AKUT çalışanlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/5lN5VyYdVn— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 23, 2025
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