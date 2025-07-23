Dolar
40.46
Euro
47.76
Altın
3,387.33
ETH/USDT
3,573.90
BTC/USDT
117,840.00
BIST 100
10,591.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beyoğlu'ndaki bir binada patlama sesinin ardından çökme meydana geldi
logo
Gündem

MSB'den Eskişehir'deki orman şehitleri için taziye mesajı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında hayatını kaybeden 5 orman çalışanı ve 5 AKUT gönüllüsü için başsağlığı mesajı yayımladı.

Fatma Sevinç Çetin  | 23.07.2025 - Güncelleme : 23.07.2025
MSB'den Eskişehir'deki orman şehitleri için taziye mesajı

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Orman yangınında şehit olan orman çalışanlarımıza ve AKUT çalışanlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB'den Eskişehir'deki orman şehitleri için taziye mesajı
Türkiye'den, İsrail Meclisinin, hükümeti işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmeye çağırmasına tepki
Beyoğlu'nda iki katlı bina patlamanın ardından çöktü
Hava sıcaklığı 43 ilde 40 derecenin üzerine çıktı
Emine Erdoğan'dan, Eskişehir'deki orman şehitleri için taziye mesajı

Benzer haberler

MSB'den Eskişehir'deki orman şehitleri için taziye mesajı

MSB'den Eskişehir'deki orman şehitleri için taziye mesajı

Emine Erdoğan'dan, Eskişehir'deki orman şehitleri için taziye mesajı

Bakanlar'dan, Eskişehir'deki orman yangını şehitleri için taziye mesajı

Eskişehir'de 10 kişinin şehit olduğu orman yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Eskişehir'de 10 kişinin şehit olduğu orman yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan, Eskişehir'deki orman yangını şehitleri için taziye mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan, Eskişehir'deki orman yangını şehitleri için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Eskişehir'deki orman yangını şehitleri için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Eskişehir'deki orman yangını şehitleri için taziye mesajı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet