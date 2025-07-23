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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Yermak'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak'ı kabul etti.

Zafer Fatih Beyaz  | 23.07.2025 - Güncelleme : 23.07.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Yermak'ı kabul etti

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

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