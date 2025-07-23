Dolar
40.45
Euro
47.66
Altın
3,394.49
ETH/USDT
3,596.70
BTC/USDT
118,252.00
BIST 100
10,591.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sakarya'nın Geyve ilçesindeki orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor
logo
Gündem

Malatya'daki trafik kazasında bir asker şehit oldu

Malatya'nın Akçadağ ilçesindeki askeri aracın devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Okan Coşkun, Sefa Bilgitekin  | 23.07.2025 - Güncelleme : 23.07.2025
Malatya'daki trafik kazasında bir asker şehit oldu Seher Deniz

Malatya

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Akçadağ ilçesinde bir askeri aracın kaza yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"Akçadağ ilçemizde 23 Temmuz 2025 tarihinde meydana gelen askeri araç kaza Sonucu P. Ütğm. Tuğrul Özsu şehit olmuş, P. Uzm. Çvş. İbrahim Göz yaralanmıştır. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı, yaralı uzman çavuşumuza acil şifalar dilerim."

Öte yandan, şehit Özsu'nun naaşının Malatya Adli Tıp Kurumu Bölge Başkanlığı'ndaki otopsinin ardından memleketi Edirne'ye gönderileceği öğrenildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Milli Savunma Bakanlığı Açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Malatya'da meydana gelen trafik kazasında, Hava Savunma Üsteğmen Tuğrul Özsu'nun şehit olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Malatya'da meydana gelen trafik kazasında, kahraman silah arkadaşımız Hv. Svn. Ütğm. Tuğrul Özsu şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Eskişehir'deki orman yangınına müdahale eden 5'i orman işçisi, 5'i AKUT çalışanı 10 kişi şehit oldu
Türkiye'nin ara buluculuğundaki Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı İstanbul'da başladı
Malatya'daki trafik kazasında bir asker şehit oldu
Adalet Bakanı Tunç: Yeni bir icra iflas kanunuyla ilgili çalışmamız var
"Tam Buğday Ekmeği Yaygınlaştırma Kampanyası" pilot il seçilen Konya'da başladı

Benzer haberler

Eskişehir'deki orman yangınına müdahale eden 5'i orman işçisi, 5'i AKUT çalışanı 10 kişi şehit oldu

Eskişehir'deki orman yangınına müdahale eden 5'i orman işçisi, 5'i AKUT çalışanı 10 kişi şehit oldu

Malatya'daki trafik kazasında bir asker şehit oldu

Malatyalı genç üretici lavantayla kıraç araziden gelir sağladı

Depremlerden etkilenen Malatya İnönü Kapalı Çarşısı yenilenecek

Depremlerden etkilenen Malatya İnönü Kapalı Çarşısı yenilenecek
Bakan Kurum'dan Malatya'daki şantiyelere 24 saat çalışma talimatı

Bakan Kurum'dan Malatya'daki şantiyelere 24 saat çalışma talimatı
Bakan Kurum, Malatya'da yeni evlerine kavuşan depremzede aileye misafir oldu

Bakan Kurum, Malatya'da yeni evlerine kavuşan depremzede aileye misafir oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet