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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Irkçılık kolektif bir kanserdir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Almanya'da aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin "Irkçılık kolektif bir kanserdir. Olayın aydınlatılması için Alman makamlarının çaba göstermesini bekliyoruz" dedi.

Mehmet Tosun   | 20.02.2020
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Irkçılık kolektif bir kanserdir

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Almanya'nın Hanau kentinde gerçekleşen ve yabancı düşmanlığı olduğu anlaşılan ırkçı saldırıda vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

 İbrahim Kalın, "Olayı aydınlatmak için Alman makamlarının azami çaba göstermesini bekliyoruz. Irkçılık kolektif bir kanserdir." değerlendirmesinde bulundu. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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