Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Irkçılık kolektif bir kanserdir
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Almanya'da aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin "Irkçılık kolektif bir kanserdir. Olayın aydınlatılması için Alman makamlarının çaba göstermesini bekliyoruz" dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Almanya'nın Hanau kentinde gerçekleşen ve yabancı düşmanlığı olduğu anlaşılan ırkçı saldırıda vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.