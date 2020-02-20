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Dünya

Almanya'da Türklerin de öldüğü silahlı saldırıda aşırı sağ şüphesi

Hanau kentinde iki kafeye düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti. Saldırı şüphelisi olduğu düşünülen aşırı sağcı Tobias R'nin evine düzenlenen baskında ise bu kişiyle beraber bir ceset daha bulundu.

Mesut Zeyrek   | 20.02.2020
Almanya'da Türklerin de öldüğü silahlı saldırıda aşırı sağ şüphesi

Berlin

Güney Hessen Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Frankfurt kenti yakınlarındaki Hanau'da yerel saatle 22.00'da, Heumarkt ve Kurt Schumacher caddeleri üzerindeki iki ayrı kafede silahlı saldırı gerçekleşti.

Saldırıda ağır yaralanan bir kişinin daha hastanede yaşamını yitirmesi sonucu saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 9 oldu.

Alman Haber Ajansı DPA'ya bilgi veren bir polis sözcüsü, özel harekat timinin saldırgan olduğu düşünülen kişinin evine baskın düzenlediği ve evde saldırganın dışında bir kişinin daha cesedinin bulunduğunu söyledi.

Buna göre Hanau'daki saldırı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.

Bild gazetesi: Saldırgan aşırı sağcı

Alman Bild gazetesi, saldırıyı gerçekleştiren kişinin aşırı sağcı Tobias R. olduğunu yazdı.

Alınan bilgiye göre, saldırıda kesin olmamakla birlikte 5 Türk hayatını kaybetti.

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerinin yanında olduklarını ve yaralılara da acil şifalar dilediklerini belirtti.

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