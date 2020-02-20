Euro
6.57
Dolar
6.09
BIST 100
118,081.70
Altın
1,609.15
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Trans yağa sınırlama getiriliyor

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, bütün bitkisel ve bitkisel kaynaklı gıdalardaki trans yağ miktarına sınırlama getireceklerini belirtti.

Mehtap Yılmaz Özdemir   | 20.02.2020
Trans yağa sınırlama getiriliyor

Ankara

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yazılı açıklamasında, trans yağ asitlerinin hayvansal ve bitkisel tüm yağların doğal yapısında bulunabildiğini, ayrıca sıvı bitki yağlarının hidrojen ile doyurulması sonucu da trans yağ oluşabildiğini belirtti.

"Gıdalarda trans yağ içeriği toplam yağın 100 gramında 2 gramı geçemeyecek"

Trans yağlara sınırlama getirmek amacıyla yönetmelik hazırlığı yaptıklarını bildiren Pakdemirli, "Düzenlemeyle bütün bitkisel ve bitkisel kaynaklı gıdalardaki trans yağ miktarına sınırlama getiriyoruz. Hayvansal yağlarda doğal olarak bulunan trans yağ hariç, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde son tüketiciye arz edilecek gıdalarda trans yağ içeriği, toplam yağın 100 gramında 2 gramı geçemeyecek. Yönetmeliğimiz en geç mart ayında yayımlanacak. Gıda işletmelerine 2020 yılı sonuna kadar süre verilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Pakdemirli, yönetmeliğin Dünya Sağlık Örgütünün öngördüğü şekilde hazırlandığına işaret ederek, Avrupa Birliği'nde (AB) konuyla ilgili geçiş süresinin 1 Nisan 2021 olarak belirlendiğini dolayısıyla Türkiye'de trans yağ kısıtlamasının, AB'den 3 ay önce hayata geçirmiş olacaklarını vurguladı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'nin Kum-Necef hattı stratejisi: Mezhep çatışmasından mezhep-içi ayrışmaya
İsrail’in yeni Afrika politikası BAE üzerinden yürüyor
Çin'de devrimin başladığı kentte devrimin partisi sorgulanıyor
2020 ABD Seçimleri: Cumhuriyetçi konsolidasyon, Demokratik parçalanma
Küresel ticarette koronavirüs etkileri hissediliyor

Benzer haberler

Trans yağa sınırlama getiriliyor

Trans yağa sınırlama getiriliyor

Orman yangınlarıyla mücadelede yerli helikopter atağı

Kırsal kalkınmaya 970 milyon liralık hibe

Uzmanından trans yağ uyarısı

Uzmanından trans yağ uyarısı
Bakan Pakdemirli: Orman köylüsüne 17 yılda 2,8 milyar liralık destek verildi

Bakan Pakdemirli: Orman köylüsüne 17 yılda 2,8 milyar liralık destek verildi
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Sigarada düz paket uygulaması hedefine ulaştı

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Sigarada düz paket uygulaması hedefine ulaştı