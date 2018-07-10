Tarım ve Orman Bakanlığında devir teslim töreni yapıldı

Fotoğraf:AA/Evrim Aydın

ANKARA

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, makamda düzenlenen devir teslim töreninde, görevini Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye devretti.

Pakdemirli, Türkiye'de yeni bir sistemin başladığına dikkati çekerek, verdikleri oylar nedeniyle millete, kendisine bu görevi layık görmesi nedeniyle de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini sundu.

Eroğlu'na birikimlerini ve tecrübelerini aktarmasından dolayı teşekkür eden Pakdemirli, "Sayın Bakanım burayı bırakmak yok, elinizi, gözünüzü bizim üzerimizden eksik etmeyeceksiniz, sizin tecrübelerinizden faydalanacağız. Sizden öğreneceğimiz çok şey var, size soracağımız çok şey olacak." dedi.

Pakdemirli, önümüzdeki günlerde tarım ve orman alanlarına ilişkin ilgili birimlerden gerekli bilgileri alacaklarını dile getirerek, "Bugün millet bizden yeni bir söz, yeni projeler bekliyor. Mevlana ne demiş, 'Dün dünde kaldı cancağızım, bugün yeni şeyler söylemek lazım. Millet teveccüh etti, biz de yeni sistemin mutlaka hakkını vereceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın vurguladığı yerlilik ve millilik ekseninde tarım ve ormancılık politikalarımızı 2023'e, 2053'e, 2071'e inşallah taşıyor olacağız." diye konuştu.

Türkiye'nin petrol ve altın kaynakları anlamında çok zengin olmadığını ancak bereketli toprakları ve nadir bir bitki örtüsü bulunduğunu dile getiren Pakdemirli, kaynakların verimli ve adil kullanımını sağlamak için çalışacaklarını belirtti.

Pakdemirli, Türkiye daha büyük bir ülke olacaksa ufka da bakılması gerektiğine işaret ederek, "Sadece kendimize değil, dünyadaki bütün mazlumları kucaklayacak şekilde hizmet etmemiz lazım. Cumhurbaşkanımız her seferinde 'Dünya beşten büyüktür' diyor. Biz de hem ülke çapında hem de küresel ölçekte bu işin takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

"Çiftçimizin yüzü gülsün, çocuklarımız ormanlarla büyüsün"

Yeni dönemde bürokrasinin de daha atak olması gerektiğini aktaran Pakdemirli, "Geçmiş başarıların üzerine mutlaka bizim de bir şeyler koymamız lazım. Büyük işler büyük takımlarla yapılıyor. İnşallah el ele, yan yana iyi işler yapacağız. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun. Hanım arabada bir slogan buldu, benim de hoşuma gitti. 'Çiftçimizin yüzü gülsün, çocuklarımız ormanlarla büyüsün' diyoruz."

"Size bir mektup vereceğim..."

Eroğlu da tarım ve ormancılığın Türkiye ekonomisindeki en önemli sektör olduğunu söyledi. Tarım olmadan gıdanın olmayacağını dile getiren Eroğlu, yakın bir gelecekte Türkiye'deki en önemli sektörlerin başında gıda üretimi ve güvenliğinin geleceğini ifade etti.

Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı dört yatırımcı kuruluş olduğunu aktaran Eroğlu, bunlardan en büyüğünün Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü olduğunu dile getirdi.

Erdoğan'ın talimatıyla 2003'te DSİ Genel Müdürü olarak göreve başladığını anımsatan Eroğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye'de ilk defa yap-işlet-devret sisteminin önünü açarak su kullanma anlaşması projeleriyle baraj ve hidroelektrik santrali yapımını özel sektöre açtık. DSİ büyük barajlar inşa etti. Şu anda dünyada en çok baraj ve gölet inşa eden bir kurum olarak tarihe geçtik. 525 baraj, bin göletle bir destan yazdık. Ayrıca 518 hidroelektrik santrali yaptık."

"Türkiye'nin su meselesini kökünden çözdük." diyen Eroğlu, Türkiye'deki illerin su problemini 2060, 2071 yılına kadar çözdüklerini bildirdi.

Eroğou, şu ana kadar 6,5 milyon hektar araziyi sulamaya açtıklarını, bu hamle ile Türkiye'de tarımın şaha kalktığını anlattı.

Ormanlara dikilen gelir getirici türlerin gelirinin 49 yıllığına vatandaşlara verildiğini ama vatandaşların kendisinden bu sürenin uzatılmasını istediklerini ifade eden Eroğlu, sürenin uzatılması için 2067 yılında Bakan olacak kişiye mektup yazdığını belirtti.

Eroğlu, "Size bir mektup vereceğim, bu mektubu sizden sonraki bakana da teslim edeceksiniz. Bu mektup 2067 yılındaki bakana teslim edilmek üzere elden ele verilecek. Ben vatandaşlara söz verdim." dedi.

Eroğlu, daha sonra mektubu Pakdemirli'ye teslim etti.

Eroğlu, Pakdemirli'ye bir mermer şadırvan, Pakdemirli de bir vazo hediye etti.

Görevi Fakıbaba'dan devraldı

Bekir Pakdemirli, Bakanlıktaki devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, dünden itibaren Türkiye'de yeni bir dönemin başladığını, bunun büyük sorumlulukları da beraberinde getirdiğini söyledi.

Bakan olacağını pazar günü öğrendiğini belirten Pakdemirli, "Pazar günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden çağrılırsanız, bunu (bakan olacağınızı) düşünürsünüz ama hangi bakanlık olduğunu bilemezsiniz. Bende pilotluk var, 'Acaba Ulaştırma mı?' diye düşündüm. Tayyip Bey tarımla ilgili olduğunu söyleyince 'Emriniz olur.' dedim." ifadesini kullandı.

Ailesinin bir çiftliği bulunduğunu anlatan Pakdemirli, burada üzüm, zeytin gibi ürünler ürettiklerini, ufak bir zeytinyağı tesisi ve iki tavuk kümesi bulunduğunu, bu sebeple işin biraz matematiğinden anladığını dile getirdi.

Pakdemirli, çiftçiliğin ana gelir kalemleri olmadığını vurgulayarak, "Çiftçiliği hakkıyla yapmaya kalktığınız zaman çok çok harcıyorsunuz, az az kazanıyorsunuz. İnşallah bu yeni dönemde üreticimizi, çiftçimizi ezdirmeden ama tüketicimizi de gıda enflasyonuna karşı koruyarak Türk tarımını iyi yerlere götürürüz." dedi.

Yeni sisteme bürokrasinin adapte olması gerektiğine dikkati çeken Pakdemirli, "Çünkü eskiye göre daha hızlı çalışacağız. Eskiden çok basit bir şey için bile yasa çıkarmak gerekirken bugün o gereklilikler ortadan kalkmış oldu. O yüzden bugün yöneticilerin artık çok bahanesi kalmadı." diye konuştu.

Pakdemirli, Bakanlığı dönemindeki çalışmaları nedeniyle Fakıbaba'ya teşekkür ederken, yeni dönemin sloganının da "Çiftçimizin yüzü gülsün, çocuklarımız ormanlarla büyüsün." olduğunu bildirdi.

"Yeni sistemle yeni sayfa açılıyor"

Fakıbaba da Bakanlık görevinin üzerinden yaklaşık bir yıl geçtiğini anımsatarak, "Takım arkadaşlarımla beraber almış olduğum bayrağı üst seviyeye getirmek için büyük gayret sarf ettik." dedi.

Çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Fakıbaba, şunları söyledi:

"Yeni bir sistemle yeni bir sayfa açılıyor. Bu yeni sistemin ve Sayın Bakanımızın çok başarılı olacağına yürekten inanıyorum. İnşallah ülkemiz de bunu sonuçlarıyla görecek. Ben tekrar Sayın Bakanımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum, tebrik ediyorum."

Konuşmaların ardından Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, görevi Fakıbaba'dan devraldı.

Muhabir: Merve Özlem Çakır,Mustafa Çalkaya

Muhabir: Merve Özlem Çakır,Zehra Aydın,Mustafa Çalkaya