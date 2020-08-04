Futbol camiasından Malatya'ya geçmiş olsun mesajı
Başta Türkiye Futbol Federasyonu olmak üzere Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri Pütürge ilçesinde meydana gelen depremin ardından geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Istanbul
Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından başta Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) olmak üzere Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri geçmiş olsun mesajı yayımladı.
TFF'nin Twitter'dan yayımladığı mesajda, "Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremin can ve mal kaybına yol açmamasını diliyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremin can ve mal kaybına yol açmamasını diliyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz— TFF (@TFF_Org) August 4, 2020
Beşiktaş Kulübü, "Malatya’nın Pütürge ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde can ve mal kaybı yaşanmamış olmasını diliyor, etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Geçmiş olsun." şeklinde mesaj paylaştı.
Malatya’nın Pütürge ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde can ve mal kaybı yaşanmamış olmasını diliyor, etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 4, 2020
Geçmiş olsun #Malatya pic.twitter.com/vcd5m5E94A
Fenerbahçe de mesajında, "Malatya'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem sonrası can ve mal kaybının olmamasını temenni ediyor; tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verdi.
Malatya'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem sonrası can ve mal kaybının olmamasını temenni ediyor; tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 4, 2020
Galatasaray'ın mesajında ise şunlar kaydedildi:
"Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen ve çevre illerle bölgelerde de hissedilen depremin can ve mal kaybına sebep olmamasını diliyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
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Malatya’nın Pütürge ilçesinde meydana gelen ve çevre illerle bölgelerde de hissedilen depremin can ve mal kaybına sebep olmamasını diliyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. #deprem pic.twitter.com/0aphd0UyMd— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 4, 2020