Dolar
41.04
Euro
47.66
Altın
3,382.69
ETH/USDT
4,585.00
BTC/USDT
110,689.00
BIST 100
11,498.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara’da “Dijital Hizmetler Tanıtım Toplantısı”nda konuşuyor.
logo
Gündem

Balıkesir'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 10.29'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Eylül Aşkın Akçay  | 27.08.2025 - Güncelleme : 27.08.2025
Balıkesir'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Boğazı'ndaki yarışmada kaybolan Rus yüzücünün oteldeki görüntülerine ulaşıldı
İzmir ve Bilecik'te yangında zarar gören köy evlerinin yapımına başlanıyor
İstanbul'da "hastanede haksız kazanç sağlandığı" iddiasına ilişkin iddianame hazırlandı
Balıkesir'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Devlet korumasındaki 286 genç üniversiteli oldu

Benzer haberler

Balıkesir'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'de 4,4 büyüklüğünde deprem

Rusya'da Hazar Denizi bölgesinde 6 büyüklüğünde deprem

Adıyaman'ın yeni yerleşim yerlerinde yapılan okullarda eğitim başlıyor

Adıyaman'ın yeni yerleşim yerlerinde yapılan okullarda eğitim başlıyor
Balıkesir Susurluk'taki orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir Susurluk'taki orman yangını kontrol altına alındı
Balıkesir'de Marmara Adası'nda çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'de Marmara Adası'nda çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet