Gündem

Ankara Valiliğinden SOLOTÜRK uçuşları için "yüksek ses" uyarısı

Ankara Valiliği, SOLOTÜRK'ün 30 Ağustos Zafer Bayramı'na hazırlık için yapacağı uçuşlar sırasında oluşabilecek yüksek sese karşı vatandaşları uyardı.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 27.08.2025 - Güncelleme : 27.08.2025
Ankara Valiliğinden SOLOTÜRK uçuşları için "yüksek ses" uyarısı

Ankara

Valilikten yapılan açıklamada, Ankara'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında SOLOTÜRK'ün 28-30 Ağustos'ta keşif, prova ve gösteri uçuşları düzenleyeceği belirtildi.

​​​​​​​"Çevre tanıma" ve "prova" uçuşlarının 28 Ağustos'ta, "gösteri" uçuşunun ise 30 Ağustos'ta Anıtkabir ve çevresinde yapılacağı aktarılan açıklamada, Başkentliler şehir merkezi üzerindeki planlı prova ve gösteri uçuşları nedeniyle oluşabilecek yüksek sesten tedirginlik duymamaları konusunda uyarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
