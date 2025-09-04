SOLOTÜRK, Sivas'ta gösteri uçuşu gerçekleştirdi

Dolar
SOLOTÜRK, Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümünde gösteri uçuşu gerçekleştirdi

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, 4 Eylül Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Sivas semalarında gösteri uçuşu yaptı.

Serhat Zafer  | 04.09.2025 - Güncelleme : 04.09.2025
SOLOTÜRK, Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümünde gösteri uçuşu gerçekleştirdi Fotoğraf: Serhat Zafer/AA

Sivas

SOLOTÜRK, Sivas Kongresi'nin yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Osman Seçilmiş Parkı üzerinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Parkta ellerinde Türk Bayraklarıyla toplanan çok sayıda vatandaş, SOLOTÜRK'ün gösterisini ilgiyle takip etti.

