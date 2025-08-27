Dolar
Gündem

Ankara'da trafikte bir aracın önünü kesip sürücüsünü darbeden 4 şüpheli tutuklandı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde trafikte bir aracın önünü keserek sürücüyü darbeden 4 şüpheli "kara ulaşım araçlarını kaçırma ve alıkoyma" ve "kasten yaralama" suçlarından tutuklandı.

27.08.2025 - Güncelleme : 27.08.2025
Ankara'da trafikte bir aracın önünü kesip sürücüsünü darbeden 4 şüpheli tutuklandı

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Altındağ ilçesinde trafikte bir aracın önünü keserek sürücüyü darbeden 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen şüpheliler Burak D, İbrahim K, Musa Ali B. ve Azat T, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe "kara ulaşım araçlarını kaçırma ve alıkoyma" ve "kasten yaralama" suçlarından tutuklandı.

Ankara'da trafikte bir aracın önünü kesip sürücüsünü darbeden 4 şüpheli tutuklandı
