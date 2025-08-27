Rusya'da Hazar Denizi bölgesinde 6 büyüklüğünde deprem
Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti'nde Hazar Denizi bölgesinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Moskova
Ria haber ajansına göre, Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezinden (EMSC) yapılan açıklamada, Rusya'da Hazar Denizi bölgesinde yerel saatle 23.33'te 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Açıklamada, merkez üssü Dağıstan Cumhuriyeti'nde Derbent şehrinin 41 kilometre kuzeybatısı olan depremin 12 kilometre derinlikte kaydedildiği bilgisine yer verildi.
Deprem, Dağıstan'ın yanı sıra çevre bölgeler ile Azerbaycan'da hissedilirken ilk bilgilere göre, herhangi bir can kaybı veya hasar meydana gelmedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.