Dünya

Rusya'da Hazar Denizi bölgesinde 6 büyüklüğünde deprem

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti'nde Hazar Denizi bölgesinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Ali Cura  | 27.08.2025 - Güncelleme : 27.08.2025
Rusya'da Hazar Denizi bölgesinde 6 büyüklüğünde deprem

Moskova

Ria haber ajansına göre, Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezinden (EMSC) yapılan açıklamada, Rusya'da Hazar Denizi bölgesinde yerel saatle 23.33'te 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, merkez üssü Dağıstan Cumhuriyeti'nde Derbent şehrinin 41 kilometre kuzeybatısı olan depremin 12 kilometre derinlikte kaydedildiği bilgisine yer verildi.

Deprem, Dağıstan'ın yanı sıra çevre bölgeler ile Azerbaycan'da hissedilirken ilk bilgilere göre, herhangi bir can kaybı veya hasar meydana gelmedi.

