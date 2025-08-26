Dolar
Fenerbahçe, Benfica maçının hazırlıklarını Luz Stadı'nda yaptığı antrenmanla tamamlıyor.
logo
Spor, Futbol

Süper Lig'de 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Emrah Oktay  | 26.08.2025 - Güncelleme : 26.08.2025
İstanbul

TFF'nin açıklamasına göre ligin 3. haftasındaki ihlaller nedeniyle 7 kulüp disiplin kuruluna gönderildi.

Fenerbahçe çirkin ve kötü tezahürat ile talimatlara aykırı hareket, Galatasaray ise çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle PFDK'ye verildi.

Kocaelispor, çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları, yeşil-siyahlı kulübün yöneticisi Metin Özkan ise sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle disiplin kuruluna gitti.

Göztepe ve Zecorner Kayserispor çirkin ve kötü tezahürat, Gaziantep FK talimatlara aykırı hareket, ikas Eyüpspor ise saha olayları nedeniyle disipline sevk edildi.

1. Lig sevkleri

Hukuk Müşavirliği, Trendyol 1. Lig'den ise 5 kulüp, 2 başkan ve 3 futbolcu PFDK'ye gönderildi.

Arca Çorum FK, Alagöz Holding Iğdır FK, çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları, Esenler Erokspor saha olayları, Amed Sportif Faaliyetler futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar, Eminevim Ümraniyespor ise 5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle disipline sevk edildi.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Burç Baysal, futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar, Ümraniyespor Kulübü Başkanı Ömür Aydın talimatlara aykırı hareketi, hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi, yöneticiler Fatih Çevik Bilal Aydın ile Eshabil Erdem Gözüaçık, talimatlara aykırı hareket nedeniyle disiplin kuruluna gönderildi.

Eminevim Ümraniyesporlu futbolcu Andrej Djokanovic, Atakaş Hataysporlu futbolcu Engin Can Aksoy ve Seriksporlu futbolcu Burak Asan kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'ye verildi.


