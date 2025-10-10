Dolar
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Türkiye ile Bulgaristan'ın "100 yıllık" futbol geçmişi

Türkiye ile Bulgaristan A milli futbol takımları, Sofya'da yarın oynayacakları 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçıyla 100 yılda 24. kez karşı karşıya gelecek.

Hilmi Sever  | 10.10.2025 - Güncelleme : 10.10.2025
Türkiye ile Bulgaristan'ın "100 yıllık" futbol geçmişi

Sofya

Türkiye ile Bulgaristan A milli takımlarının ilk karşılaşması 100 yıl önce oynandı.

A Milli Takım, 100 yıllık maç tarihindeki 23 karşılaşmada 7 galibiyet alırken 10 maçı Bulgaristan kazandı. Rakipler arasındaki 6 maç da berabere sonuçlandı.

Takımların 1925 yılında başlayan karşılaşmalarında millilerin 36 golüne, Bulgaristan 43 golle yanıt verdi.

Ay-yıldızlı ekip, 102 yıllık geçmişinde 26 kez karşılaştığı Romanya'dan sonra en çok maçı Bulgaristan ile oynadı.

Türkiye, Bulgaristan ile bugüne kadar Balkan Kupası'ndaki 5 karşılaşması dışında sadece özel maçlarda karşı karşıya geldi.

A Milli Takım, Bulgaristan ile ilk kez Dünya Kupası elemelerinde karşılaşacak.

İlk maçı Türkiye kazındı

Ay-yıldızlı ekip, iki ekip arasında 4 Nisan 1925'te Taksim Stadı'ndaki ilk randevuda sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Karşılaşmada milli takımın golleri Mehmet Leblebi ve Sabih Arca'dan geldi.

Türkiye'nin, Bulgaristan karşısında 1931 ve 1974'te 5-1'lik iki ağır yenilgisi bulunuyor.

Türk Milli Takımı, rakibi karşısında en farklı skorlu galibiyetini ise 2015'te oynanan maçta 4-0 ile aldı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 8 Haziran 2015'te oynanan son maçı Türkiye, Hakan Çalhanoğlu ve Burak Yılmaz'ın 2'şer golüyle 4-0 kazandı.

Maçlar

Türkiye ile Bulgaristan A milli futbol takımları arasında geride kalan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

TarihYerOrganizasyonSonuç
10.04.1925İstanbulÖzel2 - 1
17.07.1927SofyaÖzel3 - 3
14.10.1927İstanbulÖzel3 - 1
27.09.1931SofyaBalkan Kupası1 - 5
04.11.1932İstanbulÖzel2 - 3
07.12.1958AnkaraÖzel0 - 0
27.11.1960SofyaÖzel1 - 2
20.12.1964İstanbulÖzel0 - 0
09.05.1965SofyaÖzel1 - 4
09.10.1968İstanbulÖzel0 - 2
12.04.1972SofyaÖzel2 - 4
18.04.1973İzmirBalkan Kupası5 - 2
08.05.1974SofyaBalkan Kupası1 - 5
22.09.1976SofyaÖzel2 - 2
16.02.1977İstanbulBalkan Kupası2 - 0
21.09.1977SofyaBalkan Kupası1 - 3
22.12.1982İstanbulÖzel0 - 1
16.10.1984İstanbulÖzel0 - 0
22.08.1991Stara ZagoraÖzel0 - 0
26.08.1992TrabzonÖzel3 - 2
17.08.2005SofyaÖzel1 - 3
29.05.2012SalzburgÖzel2 - 0
08.06.2025İstanbulÖzel4 - 0

Not: Maç sonuçlarda ilk takım olarak Türkiye alınmıştır.

