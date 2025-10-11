Türkiye, Dünya Kupası elemelerinde Bulgaristan'ı 6 golle geçti

Sofiya
8. dakikada milli takım gole çok yaklaştı. Oğuz, sağ kanattan son çizgiye indi, ceza sahasına çevirdiği topu kontrol eden Orkun'un sağ çaprazdan ayak içiyle şutunda üst direğe çarpan top ardından auta gitti.
11. dakikada ay-yıldızlı ekip Arda Güler'in golüyle öne geçti. Hakan Çalhanoğlu'nun pasıyla Bulgaristan ceza sahasına giren Arda Güler, plase vuruşuyla fileleri havalandırdı: 0-1.
13. dakikada Bulgaristan beraberliği yakaladı. Sağ kanattan hızlı gelişen atakta Despodov'un penaltı noktası önüne yaptığı ortaya Krilov'un gelişine vuruşunda Zeki Çelik'e de çarpan top filelere gitti: 1-1.
48. dakikada milli takım etkili geldi. Hakan Çalhanoğlu'nun pasıyla Bulgaristan ceza sahası önünde topla buluşan Abdülkerim'in sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
49. dakikada milli takımımız öne geçti. Hakan'ın savunmanın arkasına gönderdiği uzun topa Kenan Yıldız ile birlikte hareketlenen Popov'un ters vuruşunda meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 1-2.
51. dakikada ay-yıldızlı ekibimiz farkı 2'ye çıkardı. Arda Güler'in pasını ceza sahasında iyi kontrol eden Kenan, açısını düzeltip vurdu ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3.
56. dakikada milli takım 4. golünü buldu. Hakan Çalhanoğlu'nun sol kanata iyi pasını kontrol eden Kenan rakibini geçip ceza sahasına girdi, ayak içiyle köşeyi gördü ve topu ağlara yolladı: 1-4.
65. dakikada Türkiye 5. golünü attı. Arda'nın sağ kanattan kullandığı kornerde ön direkte Zeki Çelik topa kafayı vurdu ve fileleri havalandırdı: 1-5.
90+3. dakikada gelişen atakta Oğuz Aydın ceza sahasına girdi, altı pas içindeki İrfan'a pasını gönderdi, İrfan kayarak topa dokundu ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-6.
Karşılaşmayı Türkiye 6-1 kazandı.
Vincenzo Montella: Bizim için 6 gol atmak çok önemliydi
A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Vincenzo Montella, 6 golle galip gelmelerinin averaj açısından büyük önem taşıdığını söyledi.
Vasil Levski Ulusal Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Montella, "Maça iyi başladık 1-0 öne geçtik, golden sonra maçın ritmini kaybeder gibi olduk, rakibin ritmine adapte olduk bunu yapmamalıyız. İkinci yarı öncesinde soyunma odasında taktiksel anlamda bazı düzeltmeler yaptık, istediğimiz skoru elde etmek için neler yapmamız gerektiğini konuştuk ve sonrasında hızlı şekilde goller bulduk. 6. golü atınca biraz fazladan sevindik, o yüzden Bulgar taraftarlar kusura bakmasın. Bizim için 6 gol atmak çok önemliydi, grupta birebir rakibimiz olarak gördüğümüz Gürcistan ile averajı sıfırladık. Bir dahaki maçta ne kadar önemli olduğunu göreceğiz." ifadelerini kullandı.
Devre arasında oyuncularını uyardığını aktaran deneyimli teknik adam, "İlk yarı bitince harcadığınız zihinsel enerjileri devre arasında toparlayabiliyorsunuz. Çocuklarımızla neler yapmamız gerektiğini konuştuk, oyunu daha açmamız gerektiğini, genişliği kullanmamız gerektiğini konuştuk. Genişliği bulduğunuz takdirde rakibin derinliğini daha iyi değerlendirebilecektik. Bizim futbolcularımız da bunu mükemmel uyguladı ve istediğimiz sonucu aldık." şeklinde konuştu.
"Böyle bir ilke imza attığımız, ilk defa Bulgaristan’da galip geldiğimiz ve böyle bir skorla galibiyetin geldiği için daha fazla gurur duyuyorum." sözlerini kullanan Vincenzo Montella, şöyle konuştu:
"Bugün birçok ilke daha imza attık. Zeki resmi maçlarda ilk golünü attı, onun için de çok mutluyum. Kenan iki golle duble yaptı ilk kez. Onun için de çok mutluyum, kaptanımızın 100. maçıydı ayrıca gurur verici bir tabloydu. Gollerdeki fark, averaj çok önemliydi. Bu andan itibaren Gürcistan maçına odaklanarak tüm enerjimizi o maça vermeliyiz, bizim için hayati önem taşıyan bir maç. Birçok ilke imza attık ama en büyük hayalimiz Dünya Kupası’na gidebilmek. Uzun yıllardır gidemedik, oraya nasıl gideriz? Play-off üzerinden mi farklı şekilde hayal ettiğimiz gibi mi gideriz bunu sahadaki sonuçlar söyleyecek. Ne olursa olsun oraya ulaşmak, Dünya Kupası hayalimizden, hırsımızdan vazgeçmeyeceğiz."
Montella, “Bugünkü oyun ve skor, Gürcistan maçı için nasıl bir referans olur. Benzer bir kadro görür müyüz?” sorusuna, “Bugün rekabetin ne kadar iyi olduğunu, kadromuzun ne kadar geniş olduğunu bir kez daha kanıtladık. Zemin kötüydü, birçok pozisyonda kaydık, ayakta duramadık. Bir dahaki maçta bazı değişikliklere gideceğiz. Herkes çok fazla enerji sarf etti, o yüzden yorgunluklar olabilir.” yanıtını verdi.
İtalyan teknik adam, “Maçta belki de tek üzüldüğünüz an Can’ın kaçırdığı goldü. Doğru mu düşünüyoruz?” sorusunu, “Hikaye oluşturmayı çok seviyorsunuz, Can Uzun ikinci ligde oynarken milli takıma almaya başlamıştım, genç yetenekli futbolcularımız gol attıklarında tabii ki çok mutlu olacağım, sıkı bir takipteyiz. Kenan biliyorsunuz oynamıyordu kendi takımında, ilk kez bizle ilk resmi maçına oynadı ve sonrasında çiçek gibi açtı, onları böyle görmek beni mutlu ediyor ve gururlandırıyor. İrfan her zaman sonradan oyuna girip her maçta kendi imzasını gösterebiliyor, bunları görmek beni gururlandırıyor.” Şeklinde yanıtladı.
Bulgaristan Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Alexander Dimitrov ise "Türkiye çok iyi oynadı. Hücumda da çok etkili oldular. Maçın kırılma anı, kendi kalemize attığımız golden sonra kırılmamız oldu. Psikolojik açıdan bunu kaldıramadık. Türk tarafı çok daha güçlüydü ve haklı bir galibiyet elde etti." ifadelerini kullandı.
Hakan Çalhanoğlu: 100’e ulaşmak kolay değil
A Milli Futbol Takımı kaptanı Hakan Çalhanoğlu, 100. maçına çıktığı karşılaşmayı farklı kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi.
Vasil Levski Ulusal Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takım formasıyla 100. maçına çıktığı için mutlu olduğunu belirterek, "Emeği geçen herkese çok teşekkür etmek istiyorum, 100’e ulaşmak kolay değil, tüm hocalarımız, eski ağabeylerime, benimle birlikte çalışanlara teşekkür etmek istiyorum. Maça çıkmadan önce takımdan bir ricada bulundum, o da galibiyetti. Onlar da sağ olsunlar beni kırmadılar. Tabii ki çok mutluyum. İnşallah önümüzdeki maçta aynı istekle sahaya çıkarız." ifadelerini kullandı.
"Tabii ki hedef Dünya Kupası, 3 kez Avrupa Şampiyonası’nı gördüm inşallah Dünya Kupası da nasip olur." sözlerini kullanan Hakan, "Hepimizin hedefi o, tabii ki kolay olmayacak. Son maçı kötü kaybettik, bunun farkındayız. Bugün bir reaksiyon göstermemiz gerekiyordu. İlk yarı çok zorlandık, zemin bizi zorladı. İkinci yarı iyi başladık. Bu şekilde devam edersek inşallah önümüzdeki maçı da kazanmamız gerekiyor ki bu şart işimiz biraz daha kolaylaşsın." şeklinde konuştu.
Kaptan Hakan, "Kenan Yıldız bugün 2 gol attı, İtalya'da da tatlı bir rekabetiniz var ve aynı zamanda en pahalı Türk oyuncusu oldu. Kenan'ın performansı hakkında neler söylemek istersin?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"Onu tebrik etmek istiyorum, Türkiye’nin en pahalı oyuncusu olmak kolay değil, bu kendisinin başarısı, kendisine iyi bakıyor. Juventus’ta da çok iyi işler yapıyor, o maçta ikimiz de iyi oynamıştık, ikimiz de gol attık. Kenan ve Arda bizim için çok önemli oyuncular, fark oluşturacak oyuncularımız. İyi olmaları bizim için önemli. Kenan biraz hassas bir kişi, biraz daha onu desteklemek gerekiyor. Bugün iyi iş başardı, onu ve tüm takımı tebrik ederim. Biz böyle oynarsak, kompakt olursak daha iyi işler yapabiliriz."
Hakan Çalhanoğlu, "A Milli Takım'da geride kalan 100 maç içinden unutamadığın hangisiydi?" sorusunu, "Çok maç var ama aklımda kalan son Avrupa Şampiyonası’ndaki Çek Cumhuriyeti’ne attığım gol ve tarih yazdığım gol İngiltere’ye karşıydı. Bunun ikisini unutmuyorum." şeklinde yanıtladı.
Hakan, milli takımda kaç yaşına kadar oynamayı hedeflediğinin sorulması üzerine, "Bunu Allah bilir, ilk önce sağlam kalmak ve en üst seviyede oynamak çok önemli. Performansımı böyle tutmam gerekiyor, o rakamlara ulaşmak için. Kendime iyi bakarsam.. Futbolu niye oynuyoruz, rekor kırmak için de oynuyoruz, o da hedeflerimden bir tanesi, inşallah nasip olur." değerlendirmesinde bulundu.
Kaptan Hakan son olarak Gürcistan maçı hakkında, "Taraftarlarımızı sabırsızlıkla bekliyoruz, ben Kocaeli'de hiç oynamadım, o yüzden çok merak ediyorum. Çok güzel konuşuldu Kocaeli hakkında, inşallah taraftarımız bizi 90 dakika destekle, en önemlisi o." açıklamasını yaptı.