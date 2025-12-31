TFF, 2026 yılında FIFA kokartı takacak hakemleri belirledi

İstanbul
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre yarından itibaren geçerli olacak ve FIFA tarafından onaylanan listede şu hakemler yer alıyor:
FIFA Hakemi
Halil Umut Meler, Gamze Durmuş Pakkan, Atilla Karaoğlan, Kadir Sağlam, Mehmet Türkmen, Oğuzhan Çakır, Cihan Aydın, Ozan Ergün, Melek Dakan, Asen Albayrak ve Hatice Aydın
FIFA Yardımcı Hakemi
Ceyhun Sesigüzel, İbrahim Çağlar Uyarcan, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Emin Tuğral, Anıl Usta, Fukan Ürün, Murat Tuğberk Curbay, Bersan Duran, Gökhan Barcın, Murat Altan, Arzu Görgün, Merve Turan, Ayşenur Karakoç ve Esra Arıkboğa
FIFA Video Yardımcı Hakem
Onur Özütoprak, Kadir Sağlam, Atilla Karaoğlan, Ali Şansalan ve Ömer Faruk Turtay
FIFA Futsal Hakemi
Hakan Tezcan, Fatma Özlem Tursun, Uğur Çakmak, Ayberg Öz ve Muhammed Furkan Sağlam
FIFA Plaj Futbolu Hakemi
Özcan Sultanoğlu, Murat Ergin Gözütok ve İdris Yavuz.