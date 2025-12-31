Dolar
42.96
Euro
50.55
Altın
4,324.39
ETH/USDT
2,972.70
BTC/USDT
88,559.00
BIST 100
11,305.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yurdun çeşitli bölgelerinde kar yağışı etkili oldu. Bolu'dan yayındayız. Yurdun çeşitli bölgelerinde kar yağışı etkili oldu. Gaziantep'ten yayındayız. Yurdun çeşitli bölgelerinde kar yağışı etkili oldu. Malatya'dan yayındayız. Yurdun çeşitli bölgelerinde kar yağışı etkili oldu. Şanlıurfa'dan yayındayız.
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe, futbolda 2025'i kupasız geçti

Fenerbahçe Futbol Takımı, 2025 yılını kupasız kapattı.

Süha Gür  | 31.12.2025 - Güncelleme : 31.12.2025
Fenerbahçe, futbolda 2025'i kupasız geçti Fotoğraf: Oğuz Yeter/AA

Istanbul

Türkiye Kupası'nı kazanarak 2014'ten sonraki 9 yıllık hasretine 2023'te teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde son veren sarı-lacivertliler, 2024'ün ardından 2025'te de müzesine kupa götüremedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Teknik direktör Jose Mourinho ile 2025'e giren Fenerbahçe, yeni yıla etkileyici başlangıç yaptı.

Portekizli çalıştırıcı yönetiminde Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki 16 resmi maçta mağlubiyet almayan Fenerbahçe, ilk yenilgisini Mart ayında yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda Rangers ile karşılaşan Fenerbahçe, 2025'teki ilk yenilgisini Kadıköy'de aldı.

Söz konusu dönemde derbi müsabakalarda istediği sonuçları elde edemeyen sarı-lacivertliler, ligi 2. sırada tamamlarken UEFA Avrupa Ligi'nde de deplasmanda 2-0 kazanmasına karşın Rangers'a penaltılarda kaybederek elendi.

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'na da evindeki Galatasaray mağlubiyetiyle veda etti.

58 resmi maç oynadı

Fenerbahçe, 2025 yılında 58 resmi maça çıktı.

Sarı-lacivertliler, 37 lig, 16 Avrupa ve 5 de Türkiye Kupası karşılaşmasında boy gösterdi.

Fenerbahçe, bu maçların 36'sında Mourinho, 21'inde Domenico Tedesco yönetiminde sahada yer aldı. Sarı-lacivertlileri bir karşılaşmada ise Zeki Murat Göle yönetti.

Mourinho döneminde 22 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, Tedesco önderliğinde ise 12 galibiyet ve 7 beraberlik alırken 2 de mağlubiyet gördü.

Avrupa'ya şanssız veda

Fenerbahçe, 2025 yılında Avrupa'ya şanssız veda etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Manchester United, Athletic Bilbao ve Lyon, deplasmanda ise Twente, AZ Alkmaar ve Slavia Prag ile eşleşen sarı-lacivertliler, 2'şer galibiyet ve mağlubiyet ile 4 beraberlik aldı ve 24. sırada üst tura yükseldi.

Play-off turunda Belçika'nın Anderlecht ekibini geçen Fenerbahçe, son 16 turunda İskoçya'nın Rangers takımıyla eşleşti.

Evinde 3-1'lik şok bir mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, deplasmanda ise rakibine büyük üstünlük kurduğu karşılaşmayı 2-0 ile uzatmalara taşıdı. Uzatmalarda net pozisyonları harcayan Fenerbahçe, penaltılarda elendi.

Türkiye Kupası'na derbi engeli

Fenerbahçe, 2024-25 sezonunda Türkiye Kupası mücadalesi, derbi mağlubiyeti sonrası bitti.

Türkiye Kupası'nda grubundaki 3 maçını da kazanarak başlayan sarı-lacivertli ekip, adını çeyrek finale yazdırdı.

Tek maç eleme usulü oynanan çeyrek finalde, ligde şampiyonluk yarışı verdiği Galatasaray ile sahasında karşılaşan sarı-lacivertliler, rakibine boyun eğdi.

Başkan ve yönetim değişti

Fenerbahçe'de 2025 yılında en önemli gelişme ise genel kurulda yaşandı.

Sarı-lacivertlilerde 2018 yılından itibaren başkanlık görevini yürüten Ali Koç, eylül ayındaki kongrede Sadettin Saran ile yarıştı.

Seçimi 257 oy farkla kazanan Sadettin Saran, sarı-lacivertlilerin yeni başkanı oldu.

İki teknik direktör görev yaptı

Fenerbahçe Futbol Takımı'nı, 2025 yılında 2 teknik direktör çalıştırdı.

Geçen sezona Jose Mourinho yönetiminde başlayan sarı-lacivertliler, ligi Galatasaray'ın ardından 2. sırada bitirdi.

Fenerbahçe'de sezona da Portekizli çalıştırıcıyla girilmesine karşın UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Benfica'ya kaybedilmesinin ardından Mourinho ile yollar ayrıldı ve takımın başına Domenico Tedesco getirildi.


Yılı umutlu tamamladı

Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde 2026 yılına umutlu girdi.

Ligde ilk yarıyı namağlup tamamlayan sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın 3 puan arkasında 2. sırada yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde de 6 maç sonunda 11 puanı bulunan sarı-lacivertlilerin, 2 maç kala bu kulvarda da zirve iddiası sürüyor.


2025 yılı resmi maç tablosu

Fenerbahçe'nin 2025'teki resmi müsabakalarda aldığı sonuçlar şöyle:

KulvarMaçGalibiyetBeraberlikMağlubiyet
Süper Lig372692
Türkiye Kupası53-2
Avrupa kupaları16664
Toplam5835158
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
YTB, 2025'te yaklaşık 505 bin kişiye ulaştı
İstanbul'da yılbaşı için karla karışık yağmur ve don uyarısı
MSB: Yıl içerisinde 111 PKK'lı terörist teslim oldu
Artvin'de çığ meydana geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üretim, yatırım, istihdam ve ihracatta vites yükseltiyoruz

Benzer haberler

Fenerbahçe, futbolda 2025'i kupasız geçti

Fenerbahçe, futbolda 2025'i kupasız geçti

Beşiktaş, 2025'i kupasız tamamladı

Trabzonspor, 2025 yılında 45 resmi maçta 24 galibiyet aldı

Galatasaray, 2025 yılına kupalarla ve yıldız transferlerle damga vurdu

Galatasaray, 2025 yılına kupalarla ve yıldız transferlerle damga vurdu
PFDK'den Beşiktaş'a para cezası

PFDK'den Beşiktaş'a para cezası
Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal'dan vefasızlık sitemi

Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal'dan vefasızlık sitemi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet