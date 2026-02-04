Dolar
43.52
Euro
51.38
Altın
4,899.36
ETH/USDT
2,116.80
BTC/USDT
72,529.00
BIST 100
13,891.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Gençlerbirliği ile ikas Eyüpspor berabere kaldı

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta maçında Gençlerbirliği ile ikas Eyüpspor, 2-2 berabere kaldı.

Halil İbrahim Avşar  | 04.02.2026 - Güncelleme : 04.02.2026
Gençlerbirliği ile ikas Eyüpspor berabere kaldı Fotoğraf: Didem Mente/AA

Ankara

12. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Cihan Çanak'ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Varesanovic, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0.

22. dakikada VAR odasından gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, Onyekuru'nun ortasında Calegari'nin ceza sahasında topa elle müdahale ettiğini belirterek penaltı kararı verdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

24. dakikada penaltıyı kullanan Ensar Kemaloğlu, takımının ikinci golünü kaydetti: 2-0.

34. dakikada konuk ekip farkı bire indirdi. Calegari ile paslaşarak sağdan ceza sahasına giren Angel Torres'in, dar açıya rağmen ayak içiyle uzak köşeye yaptığı vuruşta top filelerle buluştu: 2-1.

44. dakikada ikas Eyüpspor beraberlik golünü buldu. Calegari'nin ceza sahası yayının dışında yerde kaldığı pozisyonda Eyüpspor, serbest vuruş kazandı. Topun başına gelen Angel Torres'in hafif sağ çaprazdan sol ayağıyla yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak bir kez daha ağlara gitti: 2-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 2-2 berabere tamamlandı.

58. dakikada soldan ceza sahasına giren Traore topu içeriye çevirdi. Varesanovic'in yakın mesafeden yaptığı vuruşta kaleci Marcos Felipe, gole izin vermedi.

84. dakikada kullanılan köşe vuruşu sonrası topu önünde bulan Tongya'nın sert şutunda meşin yuvarlak üst direkten döndü.

Karşılaşma, ilk yarıda atılan gollerle 2-2 sona erdi. Bu sonuçla puanını Gençlerbirliği 7'ye, ikas Eyüpspor ise 4'e çıkardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kentsel dönüşümde salt çoğunluk uygulamasına yeni düzenleme
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Erdoğan: GLEP programı ile 2 bin gençlik lideri yetiştirilecek
Hatay'da depremin üçüncü yılı nedeniyle 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
Emine Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı'nın eşi Entissar Amer ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mısır ile işbirliğinin bölgemizin istikrarına yaptığı katkıya hep birlikte şahit oluyoruz
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Gençlerbirliği ile ikas Eyüpspor berabere kaldı

Gençlerbirliği ile ikas Eyüpspor berabere kaldı

Başakşehir, Türkiye Kupası'nda ikinci galibiyetini aldı

Youssef En-Nesyri, Al Ittihad'a transfer oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak maçların hakemleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak maçların hakemleri açıklandı
Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı Hyeon-gyu Oh, İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı Hyeon-gyu Oh, İstanbul'a geldi
Fenerbahçe'nin yeni transferi Kante, akşam saatlerinde İstanbul'a gelecek

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kante, akşam saatlerinde İstanbul'a gelecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet