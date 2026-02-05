Dolar
Spor, Futbol

Renato Nhaga, resmen Galatasaray'da

Galatasaray, Portekiz ekibi Casa Pia'dan orta saha oyuncusu Renato Nhaga'yı 6,5 milyon avroya renklerine bağladı.

Metin Arslancan, Bozhan Memiş  | 05.02.2026 - Güncelleme : 05.02.2026
Renato Nhaga, resmen Galatasaray'da

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulübün ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Renato Sam-Na Nhaga'nın transferi konusunda, oyuncunun kulübü Casa Pia Atletico Clube-Ateneu Casapiano ile anlaşmaya varılmıştır. Bu kapsamda, futbolcunun kulübüne toplam 6,5 milyon avro tutarında transfer bedeli ödenecektir."

Galatasaray, 18 yaşındaki Gine-Bissaulu futbolcuyla 4,5 sezonluk sözleşme imzalarken oyuncuya bu sezon 375 bin, 2026-2027 ile 2027-2028 sezonlarında 750'şer bin, 2028-2029'da 800 bin ve 2029-2030 sezonunda ise 850 bin avro ödeme yapılacağı aktarıldı.

Nhaga, bu sezon Casa Pia formasıyla 21 maçta 2 gol atma başarısı gösterdi.

"İlk hedefim maçtan maça elimden gelenin en iyisini yapıp takımımın maç kazanmasına fayda sağlamak"

Sarı-kırmızılı kulüben ABD merkezli YouTube hesabına açıklamalarda bulunan Nhaga, Galatasaray'a imza attığı için mutlu olduğunu belirtti.

Başkan Dursun Özbek'le birlikte kendisini Galatasaray'a bağlayan sözleşmeyi imzaladıktan sonra duygularını aktaran Nhaga, "Genç bir oyuncu olarak güzel bir projenin parçası olacağım için çok hevesliyim. İlk hedefim maçtan maça elimden gelenin en iyisini yapıp takımımın maç kazanmasına fayda sağlamak. Gelecekte neler olacağını göreceğiz ama öncelikli hedefim günden güne takımıma fayda sağlamak." ifadelerini kullandı.

Başkan Özbek de genç oyuncuya "Hoş geldin" diyerek şunları söyledi:

"İnşallah Galatasaray'da güzel günleri olacak. Genç bir oyuncu, uzun yıllar Galatasaray'a hizmet edecek. Bugün ilk günü. Galatasaray'a büyük fayda sağlamasını diliyorum. Özellikle Avrupa'da ve Türkiye'de yolu açık, şansı bol olsun."

