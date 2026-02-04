Fenerbahçe, Fransız futbolcu N'Golo Kante'yle sözleşme imzaladı

İstanbul
Suudi Arabistan'dan özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen 34 yaşındaki futbolcuya Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri Ertan Torunoğulları ve Cem Ciritçi eşlik etti.
Havalimanını dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, yıldız oyuncuyu meşaleler yakıp tezahüratlar yaparak bekledi.
Uçağın inmesinin ardından taraftarlar, Kante'yi görebilmek için birbirleriyle yarıştı. Yıldız oyuncu, yönetim kurulu üyeleri ve kulüp temsilcileriyle birlikte taraftarları selamladı.
N'Golo Kante daha sonra kendisi için tahsis edilen araca binerek alandan ayrıldı.
2,5 yıllık sözleşme imzalandı
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde yönetim kurulu üyeleri Ertan Torunoğulları, Ufuk Şansal, İlker Arslan, Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Topbaş, Turgay Terzi, Sinan Öncel ile Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek yer aldı.
Özek, dünyanın en iyi orta saha oyuncularından birini kadroya kattıklarını belirterek, "N'Golo Kante, kariyeri boyunca Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi gibi neredeyse tüm önemli kupaları kazandı. Onun kazanan mantalitesinden ve büyük tecrübesinden çok faydalanacağız. Sadece harika bir futbolcu değil, aynı zamanda müthiş bir insan da transfer etmiş olduk. Ayrıca Kante, Sidiki ile birlikte engelli çocuklar için başlattığımız yüzde 1 projemizin de öncülerinden biri olacak. N'Golo Kante'ye 'ailemize hoş geldin' diyoruz." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.