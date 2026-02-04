Dolar
43.53
Euro
51.48
Altın
5,011.32
ETH/USDT
2,146.30
BTC/USDT
72,974.00
BIST 100
13,891.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe, Fransız futbolcu N'Golo Kante'yle sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, daha önce transferini duyurduğu Fransız futbolcu N'Golo Kante'yle resmi sözleşmeyi imzaladı.

Emre Doğan, Bozhan Memiş  | 04.02.2026 - Güncelleme : 05.02.2026
Fenerbahçe, Fransız futbolcu N'Golo Kante'yle sözleşme imzaladı

İstanbul

Suudi Arabistan'dan özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen 34 yaşındaki futbolcuya Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri Ertan Torunoğulları ve Cem Ciritçi eşlik etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Havalimanını dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, yıldız oyuncuyu meşaleler yakıp tezahüratlar yaparak bekledi.

Uçağın inmesinin ardından taraftarlar, Kante'yi görebilmek için birbirleriyle yarıştı. Yıldız oyuncu, yönetim kurulu üyeleri ve kulüp temsilcileriyle birlikte taraftarları selamladı.

N'Golo Kante daha sonra kendisi için tahsis edilen araca binerek alandan ayrıldı.

2,5 yıllık sözleşme imzalandı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde yönetim kurulu üyeleri Ertan Torunoğulları, Ufuk Şansal, İlker Arslan, Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Topbaş, Turgay Terzi, Sinan Öncel ile Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek yer aldı.

Özek, dünyanın en iyi orta saha oyuncularından birini kadroya kattıklarını belirterek, "N'Golo Kante, kariyeri boyunca Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi gibi neredeyse tüm önemli kupaları kazandı. Onun kazanan mantalitesinden ve büyük tecrübesinden çok faydalanacağız. Sadece harika bir futbolcu değil, aynı zamanda müthiş bir insan da transfer etmiş olduk. Ayrıca Kante, Sidiki ile birlikte engelli çocuklar için başlattığımız yüzde 1 projemizin de öncülerinden biri olacak. N'Golo Kante'ye 'ailemize hoş geldin' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu başkanlığındaki heyet, Kazan'da temaslarda bulundu
Adalet Bakanı Tunç, Ankara'da Japonya İmparatoru Naruhito'nun doğum günü resepsiyonunda konuştu
FETÖ elebaşı Gülen'in avukatının Epstein'i de temsil ettiği ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2026 Zayed İnsan Kardeşliği Ödülleri" programına video mesaj gönderdi
Balıkesir'de AK Parti Marmara İlçe Başkanlığı'na taşlı saldırıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Renato Nhaga, resmen Galatasaray'da

Renato Nhaga, resmen Galatasaray'da

Galatasaray, Yusuf Demir'le yollarını ayırdı

Fenerbahçe, Fransız futbolcu N'Golo Kante'yle sözleşme imzaladı

Kayserispor, Rus golcü Fedor Chalov'u transfer etti

Kayserispor, Rus golcü Fedor Chalov'u transfer etti
Renato Nhaga, Galatasaray'a transferi için İstanbul'da

Renato Nhaga, Galatasaray'a transferi için İstanbul'da

Youssef En-Nesyri, Al Ittihad'a transfer oldu

Youssef En-Nesyri, Al Ittihad'a transfer oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet