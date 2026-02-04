Kayserispor, Rus golcü Fedor Chalov'u transfer etti

Kayseri
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Öğle saatlerinde Kayseri'ye gelen Chalov'un, tesislere geçerek teknik heyet ve yeni takım arkadaşlarıyla tanıştığı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.