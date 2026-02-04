Dolar
Spor, Futbol

Kayserispor, Rus golcü Fedor Chalov'u transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, PAOK forması giyen Rus santrfor Fedor Chalov'u renklerine bağladı.

Murat Asil  | 04.02.2026 - Güncelleme : 04.02.2026
Kayserispor, Rus golcü Fedor Chalov'u transfer etti

Kayseri

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Öğle saatlerinde Kayseri'ye gelen Chalov'un, tesislere geçerek teknik heyet ve yeni takım arkadaşlarıyla tanıştığı kaydedildi.

