Renato Nhaga, Galatasaray'a transferi için İstanbul'da

İstanbul
Portekiz'den kalkan uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu, sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri tarafından karşılandı.
Havalimanında basın mensuplarına kısa bir açıklamada yapan genç futbolcu, "Burada olduğum için mutluyum. Haydi Galatasaray." dedi.
Nhaga, sonrasında kendisini bekleyen özel araçla alandan ayrıldı.
Portekiz 1. Futbol Ligi ekiplerinden Casa Pia formasını giyen Nhaga, bu sezon çıktığı 21 maçta 2 gol kaydetti.