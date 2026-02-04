Dolar
Spor, Futbol

Renato Nhaga, Galatasaray'a transferi için İstanbul'da

Galatasaray'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Gine-Bissaulu futbolcu Renato Nhaga, İstanbul'a geldi.

Can Öcal  | 04.02.2026 - Güncelleme : 04.02.2026
Renato Nhaga, Galatasaray'a transferi için İstanbul'da Fotoğraf: Muhammed Ali Yiğit/AA

İstanbul

Portekiz'den kalkan uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu, sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri tarafından karşılandı.

Havalimanında basın mensuplarına kısa bir açıklamada yapan genç futbolcu, "Burada olduğum için mutluyum. Haydi Galatasaray." dedi.

Nhaga, sonrasında kendisini bekleyen özel araçla alandan ayrıldı.

Portekiz 1. Futbol Ligi ekiplerinden Casa Pia formasını giyen Nhaga, bu sezon çıktığı 21 maçta 2 gol kaydetti.

