Spor, Futbol

Galatasaray, Yusuf Demir'le yollarını ayırdı

Galatasaray, 22 yaşındaki futbolcusu Yusuf Demir'le yollarını ayırdı.

Bozhan Memiş  | 05.02.2026 - Güncelleme : 05.02.2026
Galatasaray, Yusuf Demir'le yollarını ayırdı

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuya katkılarından dolayı teşekkür edilirken şu ifadeler kullanıldı:

"Galatasaray formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı Yusuf Demir’e teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz!"

2022-2023 sezonunda Galatasaray'a transfer olan Yusuf Demir, 2023-2024 sezonunu İsviçre'nin Basel ekibinde kiralık olarak geçirmişti.

Bu sezon sarı-kırmızılı kulübe geri dönen genç oyuncu, ligde 1 maçta 28 dakika, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta 97 dakika sahada kaldı.

