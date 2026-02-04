Dolar
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe'nin yeni transferi N'Golo Kante, İstanbul'da

Fenerbahçe'nin yeni transferi N'Golo Kante, İstanbul'a geldi.

Emre Doğan  | 04.02.2026 - Güncelleme : 04.02.2026
Fenerbahçe'nin yeni transferi N'Golo Kante, İstanbul'da Fotoğraf: Saffet Azak/AA

İstanbul

Suudi Arabistan'dan özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen 34 yaşındaki futbolcuya Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri Ertan Torunoğulları ve Cem Ciritçi eşlik etti.

Havalimanını dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, yıldız oyuncuyu meşaleler yakıp tezahüratlar yaparak bekledi.

Uçağın inmesinin ardından taraftarlar, Kante'yi görebilmek için birbirleriyle yarıştı. Yıldız oyuncu, yönetim kurulu üyeleri ve kulüp temsilcileriyle birlikte taraftarları selamladı.

N'Golo Kante daha sonra kendisi için tahsis edilen araca binerek alandan ayrıldı.

Fenerbahçe, Suudi Arabistan'ın Al Ittihad ekibinden transfer ettiği Fransız futbolcuyla 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

