Van'ın Çatak ilçesinde çığ altında kalan kadın için arama çalışmaları başlatıldı
Futbolda ara transfer dönemi yarın başlayacak

Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan 2025-2026 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi yarın başlayacak.

Süha Gür  | 01.01.2026 - Güncelleme : 01.01.2026
Futbolda ara transfer dönemi yarın başlayacak

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun aldığı karara göre yarın başlayacak ara transfer dönemi, 6 Şubat Cuma günü tamamlanacak.

Sezonun birinci transfer ve tescil dönemi, 30 Haziran'da başlayıp 12 Eylül'de tamamlanmıştı.

