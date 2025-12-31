Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzon
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. Pas çalışması ile devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Trabzonspor, 1 günlük izinin ardından çalışmalarına 2 Ocak Cuma günü yapacağı antrenmanla devam edecek.
