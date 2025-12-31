Dolar
Spor, Futbol

Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde 5 Ocak Pazartesi günü Galatasaray ile Gaziantep'te yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Selçuk Kılıç  | 31.12.2025 - Güncelleme : 31.12.2025
Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzon

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. Pas çalışması ile devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Trabzonspor, 1 günlük izinin ardından çalışmalarına 2 Ocak Cuma günü yapacağı antrenmanla devam edecek.


