logo
Spor, Futbol

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Galatasaray iyi bir kura çekti, üst tura çıkacağına inanıyorum

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir kura çektiğini söyledi.

Emrah Oktay  | 28.08.2025 - Güncelleme : 28.08.2025
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Galatasaray iyi bir kura çekti, üst tura çıkacağına inanıyorum

İstanbul

Galatasaray, Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilen kura çekiminde Liverpool, Manchester City (İngiltere), Eintracht Frankfurt (Almanya), Atletico Madrid (İspanya), Bodo/Glimt (Norveç), Ajax (Hollanda), Monaco (Fransa) ve Union Saint-Gilloise (Belçika) ile eşleşti.

Kura çekimi için Monako'da bulunan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın lig etabını geçebilecek kalitede olduğundan bahseden Hacıosmanoğlu, "Galatasaray iyi bir kura çekti. Üst tura çıkacağına inanıyorum. Birinci torbadan bizim tabirimizle 'Deve dişi' gibi takımların hiçbiri gelmedi. Liverpool var ama onlar da eski gücünde değil. Bana göre güzel bir kura çekildi. Dördüncü torbada Türk takımlarının olması insanın içini acıtıyor. Ancak Galatasaray, ikinci ve üçüncü torbadaki birçok takımdan daha güçlü ve iyi. Galatasaray'ın son 16'ya kalacağına inanıyorum. Ancak bu kadroyla son 16'da da iş yapmaları gerekiyor. Başarılar diliyorum." diye konuştu.

Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe'nin play-off turunda elendiğine değinerek, "Dün akşam talihsiz bir şekilde Fenerbahçe elenmeseydi bugün iki Türk takımının kurasını izlemek ayrı bir zevk verirdi. İnşallah bundan sonraki senelerde iki takımla katılırız." dedi.

TFF Başkanı, A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası eleme mücadeleleriyle ilgili ise "Serüvenimiz başlıyor. 4 Eylül'de deplasmanda Gürcistan, 7 Eylül'de ise Konya'da İspanya ile karşılaşacağız. İnşallah iki maçı da kazanarak elemelere güzel başlarız. Uzun yıllardır gitmediğimiz Dünya Kupası'na genç jenerasyonumuzla katılacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

