Ertuğrul Doğan: Sahada takım emanet ettiğimiz kişinin aklında Trabzonspor yoksa her türlü tedbiri almak zorundaydım
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Merkez Hakem Kurulunun Türk futbolunun kanayan yarası olduğunu savunarak hem Trabzonspor Kulübü'nün hem de Kulüpler Birliğindeki hemen hemen tüm kulüplerin bundan rahatsız olduğunu söyledi.
Başkan Ertuğrul Doğan, İstanbul'da bir otelde, Reges Elektrik ile düzenlenen sponsorluk sözleşme imza töreninde hem Trabzonspor hem de Türk futbolunun gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) ile ilgili bir soru üzerine Doğan, "MHK, Türk futbolunun kanayan yarası. Trabzonspor'un bu konudaki tavrı 2 yıldır açıklamalarıyla çok net. Kulüpler Birliğinde hemen hemen tüm kulüplerimiz bu konudan rahatsız. Önümüzdeki hafta Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında bu konuyu konuşacağız. Orada kulüplerimizin yapacağı yorumlar ve talepler doğrultusunda gereken açıklamaları yapacağız." diye konuştu.
TFF'nin yayın gelirini artırmak için çalıştığını aktaran Doğan, "TFF, geldikleri günden beri yayın gelirini artırmak için çok ciddi çalışıyor. Haklarını teslim etmek lazım. Çok ciddi planlamaları da var. Bu rakamlarda kalmaması ve artması gerekiyor. Kulüpler artık gelir getirmek için inşaat, elektrik santrali yapıyor. Faaliyet dışı ama futbol gelirleriyle bu iş dönmediği için herkes bunların peşinde. Markayı geliştirmek lazım. Bunun için de kulüplerin memnun olması gerek. Başta MHK olmak üzere bazı konularda tüm kulüplerimiz memnuniyetsizliklerini dile getiriyor. TFF, iyi niyetli bir şekilde bunu çözmeye çalışıyor. Onlar da sıkıntı çekiyor. Ancak amir kurum TFF. Bu sorunu kökünden çözecek olan onlar. Kulüpler Birliği olarak çözüm için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Şahsi görüşüm ve kulübümüzün görüşü bu MHK ile olmayacağı yönünde." ifadelerini kullandı.
Doğan, MHK ve hakemler hakkında kamuoyunda güvensizlik olduğunu savunarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bunun sebebi ben değilim. TFF Başkanı da değil. Burayı düzeltmesi gereken MHK Başkanı. Şu ana kadar bir gelişme görmedik. Yeri geldiğinde hakem tebrik ediyoruz. Bu haftaki Fatih Karagümrük maçında yine çok ilginç bir şey yaşandı. Video Yardımcı Hakem (VAR), hakem arkasını dönmüş giderken bile neredeyse, 'Gel penaltıyı iptal et.' diyecek. VAR'ın çalışma şartları ve ne yapması gerektiği belli. Birinin keyfine bu şekilde bir ifade kullanma şansı yok. Demek ki Onauchu çok güçlü ve bazı oyuncular gibi yere düşüp 5 takla atmadığı için suçlu. Forması neredeyse üzerinden çıkacak. Hakemler konusunda en büyük sıkıntı Anadolu kulüplerinde. Tüm Anadolu kulüplerinin başkanları mağdur. Hepsi kulübü için sabah akşam bir şey yapma derdinde. Çok önemli sıkıntıları var. Hepsi futbolu bir yere getirmek için çalışıyor. Benim Kulüpler Birliği Başkanlığı dönemimde en büyük görevim onların sıkıntılarını gidermek."
"Uğurcan'ın ayrılmasını istemezdim"
Bordo-mavili kulübün başkanı, Galatasaray'a transfer olan milli kaleci Uğurcan Çakır'ın ayrılış süreciyle ilgili gelen soru üzerine, şunları kaydetti:
"Uğurcan bizim kaptanımızdı. Trabzonspor'a çok önemli hizmetleri oldu. Bulunduğu süre içinde sorunsuz çalıştığımız, şampiyonlukta çok önemli katkısı olan, giderken de çok önemli para kazandıran biri. Yaptığı hizmetler için kendisine teşekkür ediyorum. Daha önce bu konuyla alakalı, 'Uğurcan'ı bir İstanbul kulübüne satmayız.' diye söylemlerim olmuştu. Aklımızdan Uğurcan'ın böyle bir talebinin olacağı geçmiyordu. Uğurcan, sezon sonunda yaptığımız görüşmede artık Trabzon'da kalmak istemediğini ve gitmek istediğini belirtince başka bir süreç başladı. Uğurcan'ın ayrılmasını istemezdim. Takımımızın kaptanı, sahada takım Uğurcan'a emanet. Sahada takım emanet ettiğimiz kişinin aklında Trabzonspor yoksa başkan olarak her türlü tedbiri almak, maksimum getiriyi kulübe sağlamak zorundaydım. Transfer tarihi bir bonservisle tamamlandı. Gönül ayrılık istemezdi. Aklımda ayrılık geçmediği için rahattım ama Uğurcan'dan ayrılık talebi gelince yapacak bir şeyim kalmadı. Uğurcan, takım içinde en ufak sorun çıkarmayan, hocaları ve yönetimle iyi olan, işin her zaman pozitif tarafında bulunan, daha önce Avrupa gündemi olduğunda Trabzonspor'a maksimum parayı kazandırmayı hedefleyen, satış sürecinde en ufak sıkıntı çıkarmayarak Trabzonspor'un yanında duran biri."
"Kalbi, gönlü Trabzon'da olmayan kimseyi ne alırım ne de takımda tutarım"
Ertuğrul Doğan, kalbi Trabzonspor ile olmayan hiçbir oyuncunun takımda bulunmayacağını dile getirdi.
Başkan Doğan, geçen sezon İspanya'nın Atletico Madrid takımının formasını giyen ve transferi son anda iptal olan İspanyol orta saha oyuncusu Saul Niguez ile ilgili, "Saul istediğimiz bir oyuncuydu. Başkanlık dönemimde içeride kalmak istemeyen bir oyuncu varsa gidecek, dışarıda da kafasında soru işareti olan oyuncu gelmeyecek şeklinde davrandım. Transfer basına yansıdıktan sonra önümüze ailevi sebepler, maddi beklentilerdeki değişiklikler geldi. Oraya uçak göndermiştim ama kaptanı arayarak dönmesini söyledim. Trabzonspor kimsenin nazını çekmez. Bize dışarıdan biri gelecekse havalimanında Onauchu ve Onana gibi görüntüler veren futbolcular lazım. Kalbi, gönlü Trabzon'da olmayan kimseyi ne alırım ne de takımda tutarım. Benim dönemimde böyle bir şey olmayacak." şeklinde .
"Transfer döneminde 20 gün hesaplarımıza bloke konuldu"
Bordo-mavili kulübün başkanı, yaz transfer döneminde vergi borçlarından dolayı bir süre transfer yapamadıklarını söyledi.
Geçmiş dönemden gelen vergi borçları olduğunu aktaran Doğan, "Yaz döneminde 1 milyar liranın üzerinde para yatırmamıza rağmen Maliye Bakanlığımızla bir sıkıntı yaşadık. Maliye Bakanımız da bakanlığımızın çalışanları da haklı. Konu bizimle alakalı. Onlar görevlerini doğru yapıyorlar. Trabzonspor'un 3 milyarın üzerinde vergi borcu vardı. Transfer döneminde 20 gün hesaplarımıza bloke konuldu. O ara hareket kabiliyetimizi yitirdik. Sonrasında Maliye Bakanımız ile yaptığımız görüşmeler sonucunda Trabzonlu siyasilerimizin de yardımıyla yeni bir anlaşmaya gittik. Yaklaşık 2 aydır bu anlaşmanın şartlarını yerine getiriyoruz. Söz konusu 20 günlük süreçte elimizde olmayan sebeplerden dolayı transferde durmamız gerekti." açıklamasını yaptı.
Onana'nın bonservisinin alınma durumu
Ertuğrul Doğan, İngiltere'nin Manchester United takımından kiraladıkları Kamerunlu kaleci Andre Onana'nın bonservisinin alınmasının zor olduğunu kaydetti.
Takıma çabuk uyum sağlayan tecrübeli file bekçisiyle ilgili soru üzerine Doğan, "Onana aramıza yeni katıldı. Hem teknik ekip hem de bizler, Onana'nın hareketlerinden, duruşundan ve verdiği tepkilerden çok memnunuz. Onana, bonuslarla birlikte 65 milyon avroya mal olan bir futbolcu. Trabzonspor'un şu anda o rakamlarda bir transfer yapması söz konusu değil. Teknik ekibimiz oyuncudan, oyuncu da Trabzon'dan memnunsa sezon sonu ne yapılabileceğine bakacağız." ifadelerini kullandı.
"Sayın Fatih Tekke'de ısrarcı olmalıyız"
Ertuğrul Doğan, teknik direktör Fatih Tekke'de camianın ısrarcı olması gerektiğini savundu.
Trabzonspor'un sürekliliği sağlamak zorunda olduğunu aktaran Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bizim sayın Fatih Tekke'nin yanında olup hep birlikte bu takımı geliştirmemiz lazım. Bu sezonki transferlerin tamamını kafamızdaki planlamaya göre yaptık. Bu kadar genç arkadaşın aramıza katılmasının ana nedeni bu. Transfer döneminde sayın Fatih Tekke ve ekibi çok ciddi emek verdi. Dokuz yılda ilk defa böyle bir tabloyla karşılaştım. Sabah akşam Trabzonspor'un çıkarları ve yeni kadro yapılanması için inanılmaz bir emek verdiler. Bu emeğin karşılığını camia olarak alacağız. İzleme ekibimiz ciddi emek verdi. Çok ciddi genç oyuncularla ilgili tespitlerimiz var. Devre arası transferi için çalışmalarımız devam ediyor. Bir değişim yaşandı. Bunun ana nedeni teknik direktör değişikliği. Sayın Fatih Tekke'de ısrarcı olmalıyız. Olduğu için söylemiyorum ama herkesin eksiği vardır. Ancak Sayın Fatih Tekke'nin niyeti çok iyi. Kendisi çok iyi bir Trabzonsporlu. Mesaisinin tamamını tesislerde geçiriyor. Çok ciddi emek veriyor. İnşallah emeklerinin karşılığını alacak."
Portekiz ve Fransa ikinci liglerinde kulüp satın alma planları olduğundan bahseden Doğan, "Trabzonspor'un borcunu 3-5 ay içinde gündem dışı hale getirdikten sonra planımız Portekiz ve Fransa ikinci liglerinde takım satın almak. Bunun görüşmelerini yapıyoruz. Hem kendi genç arkadaşlarımızı buralara göndereceğiz hem de genç yaşında Trabzon'a getiremediğimiz oyuncuları da o takımlarda yetiştireceğiz. Bu planlamayı tüm detaylarıyla yaptık. Konu sadece maddiyata kaldı." dedi.
Avrupa'da genç oyuncular bulmak için çok önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini aktaran Ertuğrul Doğan, "Trabzonspor artık belli bir yaşın üzerindeki oyuncuları alacak pozisyondan çıktı. Bundan sonra belli bir yaş aralığında oyuncu gelecekse gerçekten lider ve Trabzon'da bulunmaktan mutlu olacak isimler olmalı." değerlendirmesinde bulundu.
Doğan, Fransa 2. Ligi'nde yaklaşık 2 milyon avroya alınabilecek kulüpler olduğunu belirtti.
"Yakın zamanda borçlarının tamamını kapatan ilk kulüp olacağız"
Karadeniz temsilcisinin başkanı, yakın zamanda tüm borçlarını kapatacaklarını söyledi.
Ertuğrul Doğan, yıldız oyuncu transfer edip etmeyeceklerinin sorulması üzerine, şöyle konuştu:
"En önce ekonomiyi düzeltmemiz gerek. Trabzonspor'un geliri, borcunu bırakın faizin yüzde 15'ini ödeyecek seviyede değildi. Bu kulübe bunları bilerek geldik. Verdiğimiz sözleri yerine getirmeye çok yakınız. Bünyemize kattığımız 4 önemli arazi Trabzonspor'un geleceğini kurtaracak. Tüm problemlerimizi çözdük. Bankalar Birliğinden çıkan ilk kulüp olduk. İnşallah yakın zamanda borçlarının tamamını kapatan ilk kulüp olacağız. Tabii ki Onana benzeri oyuncular da gelecek. Bunu herkesten çok istiyorum. Kimse benden fazla isteyemez. Ancak bunların olmasının bir şartı var. Rakiplerimizin stat gelirleri 150 milyon avro seviyelerinde, biz eksi 5 milyon seviyesindeyiz. Son 3 yılda dünya kadar mülk almışlar ve onlardan ciddi getiri sağlıyorlar. Bizde bunlar sıfır. Yarışmak istiyoruz ama sponsor geliri ve stat gelirimiz yok. Kimse destek olmuyor. Böyle bir şey mümkün değil. Taraftarı anlıyorum. Başarı ve kupa istiyorlar. Faiz yükünden kurtulduktan sonra bu paraları transfere harcayacağız ancak olmayan parayı harcamayacağız. Gönül yıldız futbolcuları almayı ister ama gerçekte maaş ödeme, vergi borcu geldiğinde yönetim olarak baş başa kalıyorsunuz. Herkes transfer istiyor. Benden fazla kimse isteyemez ama bu borcun ödenmesi ve kulübün yaşaması lazım. Yolun sonuna yaklaştık. Son virajlara giriyoruz. Bundan sonra biz de adımlarımızı daha farklı atacağız."
"Kartal ve Akyazı ile ilgili son aşamaya gelindi"
Trabzonspor Kulübü Başkanı, gayrimenkul yatırımlarıyla ilgili projelerini yakında genel kurula sunacaklarını dile getirdi.
Son 29 yılda kulübün gayrimenkul yatırımı yapmadığını belirten Doğan, "Son 29 yılda Trabzonspor'a bir tapu kazandıramamışız. Hep rakiplerimizin yaptığı transferler konuşuluyor. Onların gözünden bakınca taraftar haklı ama yapılan transferlerin arkasında o kulüpleri yönetenlerin zamanında yaptığı yatırımlar var. Bu da o camiaların başarısı. Şimdi 4 araziyi bünyemize kattık, beşincisi için İstanbul'da bir yere uğraşıyoruz. Bu arazilerin geliştirilmesi çok ciddi konular. Kartal ve Akyazı ile ilgili son aşamaya geldik. Aralık ayında kongre üyelerimize sunumu gerçekleştireceğiz." diye konuştu.
Trabzonspor, Reges Elektrik ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı
Trabzonspor Kulübü, futbol takımı forma kol altı sponsorluğu için Reges Elektrik ile sözleşme imzaladı.
İstanbul'daki bir otelde düzenlenen sözleşme imza törenine bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan ile Reges Elektrik Yönetim Kurulu Üyesi Enver Altuncu katıldı.
Törende konuşan Ertuğrul Doğan, önemli bir iş birliğine imza attıklarına değinerek, "Trabzonspor olarak sadece sportif alanda değil güçlü kurumsal yapımız ve değerlerimize yakışan ortaklıklarımızla yolumuza devam ediyoruz. Bu kapsamda ülkemizin enerji sektörünün önemli kuruluşlarından Reges Elektrik ile forma kol altı sponsorluğu anlaşmasını imzaladık. Bizim için her sponsorluk sadece bir destek değil, Trabzonspor markasına duyulan güvenin de göstergesidir. Reges Elektrik'in vizyonunun kulübümüz hedefleriyle örtüştüğüne inanıyor, bu iş birliğinin her iki taraf için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Trabzonspor'un Türkiye'nin en önemli markalarından biri olduğunu aktaran Doğan, "Trabzonlu iş insanlarının bu işe verdiği önem çok değerli. İş insanlarımızın devreye girmesi lazım. Onlar bu işin içinde ne kadar olursa kulübümüzü o kadar büyütürüz. Trabzonspor, tüm Trabzonluların en önemli değeri. Herkesin bir araya gelmesiyle ancak zirvede olabiliriz." açıklamasını yaptı.
Altuncu: "Bu iş birliği şahsım adına sadece bir sponsorluk anlamına gelmiyor"
Reges Elektrik Yönetim Kurulu Üyesi Enver Altuncu, taraftar olarak gönül verdiği Trabzonspor'a sponsor olduğu için mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.
Karadeniz temsilcisiyle yaptıkları iş birliğini sadece bir sponsorluk olarak görmediğini aktaran Altuncu, "Türk futbolunun köklü ve efsane kulüplerinden Trabzonspor ile sponsorluk anlaşması imzaladığımız için mutluyuz. Türk futbolunun gelişimini desteklemeyi ve kulüplerimizin uluslararası arenada hak ettiği başarılara katkı sağlamayı önemsiyoruz. Bu vizyonla Trabzonspor ile bir arada olmaktan gurur duyuyoruz. Bugün duyurduğumuz iş birliği şahsım adına sadece bir sponsorluk anlamına gelmiyor. Futbolu çocukluğu döneminde Trabzon'un dar ve yokuşlu sokaklarında öğrenmiş, Trabzonspor sevgisini yüreğinde taşımış bir iş insanı olarak Trabzonspor'un şanlı formasında Reges Elektrik logomuzun yer alması bizim için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağıdır." diye konuştu.
Altuncu, bordo-mavili kulübün Türk futbolu için önemine değinerek, "58 yıllık tarihi boyunca Türk futbolunun en önemli başarılarına imza atan, sayısız efsane ismi bünyesinde yetiştiren Trabzonspor'un yeni hedeflerine ulaşması için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. İş birliğimizin kulübümüze, taraftarlarımıza ve Türk futboluna hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.
Enver Altuncu, talep gelmesi durumunda Trabzonspor'a farklı alanlarda da destek verebileceklerini sözlerine ekledi.