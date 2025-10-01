Dolar
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Camiler ve Din Görevlileri Haftası mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin her bölgesinde büyük bir özveriyle görev yapan imamlarımıza, müezzinlerimize, vaizlerimize, müftülerimize, Kur'an kursu öğreticilerimize selam ve muhabbetlerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 01.10.2025 - Güncelleme : 01.10.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Camiler ve Din Görevlileri Haftası mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NSosyal hesabından Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın hayırlara vesile olmasını diliyor, ülkemizin her bölgesinde büyük bir özveriyle görev yapan imamlarımıza, müezzinlerimize, vaizlerimize, müftülerimize, Kur'an kursu öğreticilerimize selam ve muhabbetlerimi iletiyorum."

