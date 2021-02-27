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Doğu Anadolu'nun en soğuk kenti sıfırın altında 19 dereceyle Ağrı oldu

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 19 dereceyle Ağrı'da ölçüldü.

Selami Küçükoğlu   | 27.02.2021
Doğu Anadolu'nun en soğuk kenti sıfırın altında 19 dereceyle Ağrı oldu Fotoğraf: Abdullah Söylemez/AA

Erzurum

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı, az bulutlu geçeceği bölgede, özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma ile don olayı bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 19, Ardahan'da 14, Erzurum'da 12, Kars'ta 10, Iğdır'da 4, Erzincan'da 3 derece kaydedildi.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 11, Erzincan'da 10, Kars'ta 5, Erzurum'da 4, Ardahan'da 2, Ağrı'da sıfır derece olacak.

Kar kalınlığı, kayak merkezlerinden Palandöken'de 111, Sarıkamış'ta 78 ve Konaklı'da 43 santimetre ölçüldü.

Bölgede sürücüler, vatandaşlar ve ilgililerin, kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus olayı ile dik ve eğimli alanlarda çığ tehlikesine karşı tedbirli olması gerekiyor.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan ve "Doğu'nun Ihlara Vadisi" olarak adlandırılan kilometrelerce uzunluktaki Murat Kanyonu da karla kaplı görüntüsüyle ilgi çekiyor.

Kanyondaki kış güzelliği drone ile görüntülendi.

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