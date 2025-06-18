Rize'de bazı yaylaların yüksek kesimlerine kar yağdı
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Avusor ve Kavron yaylalarının yüksek kesimleri kar yağışının ardından beyaza büründü.
Rize
Kar yağışı, Kaçkar Dağları'nın bir kısmını da kapsayan bölgede dün geceden itibaren aralıklarla etkili oldu.
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Dağın zirvesi ve yaylaların yüksek kesimlerinde kar yağışı sonrası güzel görüntüler ortaya çıktı.
Şehrin stres ve gürültüsünden uzaklaşmak isteyenler, dinlenme rotası olarak seçtikleri yaylalarda yılın bu döneminde kar sürpriziyle karşılaştı.
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