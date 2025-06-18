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Rize'de bazı yaylaların yüksek kesimlerine kar yağdı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Avusor ve Kavron yaylalarının yüksek kesimleri kar yağışının ardından beyaza büründü.

Bülent İsmailoğlu  | 18.06.2025 - Güncelleme : 18.06.2025
Rize'de bazı yaylaların yüksek kesimlerine kar yağdı Fotoğraf: Bülent İsmailoğlu/AA

Rize

Kar yağışı, Kaçkar Dağları'nın bir kısmını da kapsayan bölgede dün geceden itibaren aralıklarla etkili oldu.

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Dağın zirvesi ve yaylaların yüksek kesimlerinde kar yağışı sonrası güzel görüntüler ortaya çıktı.

Şehrin stres ve gürültüsünden uzaklaşmak isteyenler, dinlenme rotası olarak seçtikleri yaylalarda yılın bu döneminde kar sürpriziyle karşılaştı.

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