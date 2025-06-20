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Ekonomi

Küresel yenilenebilir enerji kurulu kapasitesi son 10 yılda katlanarak arttı

Küresel yenilenebilir enerji kapasitesi, ekipman ve kurulum maliyetlerinin düşmesi ve güçlü politika desteği ile son 10 yılda yüzde 377 artarak 4,44 teravata yükseldi.

Gülşen Çağatay  | 20.06.2025 - Güncelleme : 20.06.2025
Küresel yenilenebilir enerji kurulu kapasitesi son 10 yılda katlanarak arttı

Ankara

AA muhabirinin, Dünya Yenilenebilir Enerji Günü (World REnew Day) kapsamında derlediği bilgilere göre, küresel yenilenebilir enerji kurulu kapasitesinin 2035'e kadar 11 teravatı aşması bekleniyor.

İlk olarak 2019'da kutlanan World REnew Day geleneksel enerji kaynaklarından yenilenebilir enerjiye geçişi teşvik etmeyi amaçlıyor.

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Özellikle son yıllarda iklim değişikliği ve küresel ısınma ile mücadelede farkındalığın artması, rüzgar ve güneş enerjisindeki ekipman ve kurulum maliyetlerinin düşmesi ile güçlü politika desteği sonrası 2015'te 0,93 teravat olan toplam küresel yenilenebilir enerji kurulu kapasitesi 10 yılda yüzde 377 artarak 4,44 teravata ulaştı.

Dünya genelinde 675 milyon insanın elektriği yok

Geçen yıl sonunda hidroelektrik kurulu gücü 1270 gigavatı aştı. Aynı dönemde güneş enerjisi kurulu gücü 1419 gigavata, rüzgar enerjisi ise 1017 gigavata ulaştı. Biyokütle ve jeotermal enerjide kurulu güç 171 ve 14 gigavat olarak kayıtlara geçti.

Buna rağmen, dünya genelinde 675 milyon insanın elektriğe erişimi bulunmazken 2,3 milyar insan ise yemek pişirme yakıtı olarak zararlı kaynakları kullanıyor.

Kapasitedeki dikkat çekici artış sonucu 2024 yılı enerjide "dönüm noktası" olarak öne çıktı. Ancak kapasite artış hızının 2030'a kadar yenilenebilir enerji kurulu gücünü üç katına çıkarma hedefini yakalamak için hala yetersiz kaldığı belirtiliyor.

Sektör uzmanları, son 10 yılda gelinen noktanın yenilenebilir enerjideki başarıyı ortaya koyduğunu ancak geleceğe dönük enerji dönüşümü kapsamında hala katedilmesi gereken uzun bir yol olduğunu ifade ediyor.

Geçen yıl yenilenebilir enerji kurulu gücünde kaynakların dağılımı şöyle:

Kaynak TürüYıllık artış (GW)Toplam kurulu güç (GW)
Güneş451,91.419
Rüzgar1131.017
Hidroelektrik71.270
Biyokütle4,6171
Jeotermal0,414
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