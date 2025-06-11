Güney Afrika'da kar ve sel felaketi nedeniyle 7 kişi öldü
Güney Afrika'da şiddetli yağmur ve kar yağışları nedeniyle meydana gelen sel felaketinde 7 kişi hayatını kaybetti.
İstanbul
Yetkililer, evlerin ve arabaların sular altında kaldığı Doğu Cape eyaletinde 7 kişinin cesedine ulaşıldığını bildirdi.
Sel sırasında lise öğrencilerini taşıyan bir otobüsün sel sularına kapıldığı, ağaca tutunan 3 çocuk dışında otobüste bulunanların kayıp olduğu belirtildi.
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Otobüsün 22 kişi kapasitesi olduğunu ancak içerisinde bulunan çocukların sayısının bilinmediğini kaydeden yetkililer, afet müdahale ekiplerinin harekete geçtiğini bildirdi.
Güney Afrika Hava Durumu Servisi, Doğu Cape ve KwaZulu-Natal eyaletleri için birkaç gün boyunca yoğun ve etkili yağmur ve kar beklendiğini duyurdu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.