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Dünya

Güney Afrika'da kar ve sel felaketi nedeniyle 7 kişi öldü

Güney Afrika'da şiddetli yağmur ve kar yağışları nedeniyle meydana gelen sel felaketinde 7 kişi hayatını kaybetti.

Saadet Firdevs Aparı Bayram  | 11.06.2025 - Güncelleme : 11.06.2025
Güney Afrika'da kar ve sel felaketi nedeniyle 7 kişi öldü

İstanbul

Yetkililer, evlerin ve arabaların sular altında kaldığı Doğu Cape eyaletinde 7 kişinin cesedine ulaşıldığını bildirdi.

Sel sırasında lise öğrencilerini taşıyan bir otobüsün sel sularına kapıldığı, ağaca tutunan 3 çocuk dışında otobüste bulunanların kayıp olduğu belirtildi.

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Otobüsün 22 kişi kapasitesi olduğunu ancak içerisinde bulunan çocukların sayısının bilinmediğini kaydeden yetkililer, afet müdahale ekiplerinin harekete geçtiğini bildirdi.

Güney Afrika Hava Durumu Servisi, Doğu Cape ve KwaZulu-Natal eyaletleri için birkaç gün boyunca yoğun ve etkili yağmur ve kar beklendiğini duyurdu.

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